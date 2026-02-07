Emrah çocuklarına gelen yorumlara ateş püskürdü: Hukuki süreç başlatıyor!

Emrah, çocuklarının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu ve onları canı pahasına koruyacak bir baba olduğunu ifade etti.

Oyunculuk ve müzik kariyerini başarıyla yürüten ancak özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Emrah, bu kez babalık hassasiyetiyle gündeme geldi.

2014 yılında Sibel Erdoğan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Elyesa ve Eleysa'yı her şeyden sakınan Emrah, sosyal medyada sınırı aşan yorumlara karşı sessizliğini bozdu.

Emrah, Instagram'ın hikaye kısmında art arda açıklamalarda bulundu.

Çocukları hakkında yapılan olumsuz eleştirilere karşı adeta bir kalkan olan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklarının kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti: "Dünya bir yana, evlatlarım bir yana… Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler... Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir"

Söz konusu evlatları olduğunda hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyeceğini belirten Emrah, yapılan yorumları sert bir dille eleştirdi: "Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim"