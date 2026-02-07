Emrah çocuklarına gelen yorumlara ateş püskürdü: Hukuki süreç başlatıyor!
Ünlü şarkıcı Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara savaş açtı. Ateş püsküren ünlü isim, “Dünya bir yana evlatlarım bir yana” diyerek yasal süreci başlatacağını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Şarkıcı Emrah, sosyal medyada çocukları Elyesa ve Eleysa hakkında yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
- Sanatçı, çocuklarıyla ilgili paylaşımlarının altına yapılan hakaret içeren yorumların avukatları tarafından tek tek inceleneceğini belirtti.
- Emrah, çocuklarının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu ve onları canı pahasına koruyacak bir baba olduğunu ifade etti.
- Emrah, daha önce büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.
Oyunculuk ve müzik kariyerini başarıyla yürüten ancak özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Emrah, bu kez babalık hassasiyetiyle gündeme geldi.
2014 yılında Sibel Erdoğan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Elyesa ve Eleysa'yı her şeyden sakınan Emrah, sosyal medyada sınırı aşan yorumlara karşı sessizliğini bozdu.
Çocukları hakkında yapılan olumsuz eleştirilere karşı adeta bir kalkan olan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklarının kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti: "Dünya bir yana, evlatlarım bir yana… Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler... Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir"
Söz konusu evlatları olduğunda hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyeceğini belirten Emrah, yapılan yorumları sert bir dille eleştirdi: "Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim"
Kararlılığını bir kez daha vurgulayan ünlü şarkıcı, hiçbir detayın gözden kaçmayacağını belirterek, "Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına yapılan tüm yorumlar, avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır"dedi.
Emrah, "Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Ve ben evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım"dedi.
NE OLMUŞTU?
Uzun yıllardır büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Emrah, oğlunu reddetmişti.