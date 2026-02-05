Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe büyüdü! Anne-kızın benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Bir döneme damgasını vuran "Deli Yürek" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Kariyerine ara verdikten sonra kendini spora ve yogaya adayan üç çocuk annesi Zeynep Tokuş, fit görüntüsü ve enerjisiyle sosyal medyada sık sık adından söz ettiriyor.
Çocuklarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden ünlü isim, son olarak kızı Ayşe ile birlikte objektif karşısına geçti.
"Resmen İkiz Gibisiniz"
Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe ile paylaştığı kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İkilinin arasındaki fiziksel benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Takipçileri, anne ve kızın fotoğraflarının altına şu yorumları yaptı:
"Tıpkı annesi"
"Resmen ikiz gibisiniz"
"Kızınız da sizin gibi çok güzel"