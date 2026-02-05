Ufuk Özkan yoğun bakım sonrası konuştu: "Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu.
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası hayata tutundu. 11 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıkan Özkan, ilk kez konuştu. Sevilen oyuncu, destek ve dualar için sevenlerine teşekkür etti. Özkan, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum" şeklinde ifade etti.
Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde organ nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayati tehlikeyi atlattı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıkan Özkan, ilk kez duygularını paylaştı.
Tedavisi özel bir hastanede Organ Nakli Bölümü'nde devam eden Özkan'ın hem kendisinin hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.
"BU KADAR ÇOK SEVİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"
Yoğun bakım sürecinin ardından konuşan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullandı:
Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz.
İLK MÜJDE KARDEŞİNDEN GELMİŞTİ
Özkan'ın ameliyatının ardından ilk açıklama kardeşi Umut Özkan'dan gelmişti. Umut Özkan, sosyal medya hesabından, "Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah'ım sen büyüksün" sözleriyle sevincini paylaşmıştı.
DONÖRÜ YAKIN ARKADAŞI OLDU
Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan'ın yakın arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık, operasyon sonrası yaptığı paylaşımda, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler"ifadelerini kullanmıştı.
AMELİYAT ÖNCESİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ufuk Özkan, ameliyat öncesinde yaptığı paylaşımda ise,"Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum"demiş, Salih Kıvırcık için de, "Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir"ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.