Ufuk Özkan yoğun bakım sonrası konuştu: "Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde organ nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayati tehlikeyi atlattı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıkan Özkan, ilk kez duygularını paylaştı.

Tedavisi özel bir hastanede Organ Nakli Bölümü'nde devam eden Özkan'ın hem kendisinin hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

Ufuk Özkan (Fotoğraflar soyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır)

"BU KADAR ÇOK SEVİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Yoğun bakım sürecinin ardından konuşan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullandı: