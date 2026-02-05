Özcan Deniz yüreklere dokundu! Annesi hastalanınca servet harcadı

Hızlı Özet Göster Özcan Deniz, kanser hastası annesi Kadriye Hanım'ın durumu ağırlaşınca Aydın'daki devlet hastanesinden İstanbul'daki özel hastaneye getirterek ameliyat olmasını sağladı.

Sanatçı, annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdi ve hastaneyi arayarak durumunu sordu.

Özcan Deniz, annesinin yanında kimse olmadığını öğrenince üç kız kardeşi Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap'ı Aydın'a gönderdi.

Üç kız kardeş şu anda abileri Özcan Deniz'in talimatıyla İstanbul'daki hastanede nöbetleşe kalıyor.

Kız kardeşler, anneleri için seferberlik ilan eden abileri Özcan Deniz'e övgü yağdırdı.

Özcan Deniz ne kadar iyi bir evlat olduğunu bir kez daha gösterdi! Sanatçı, annesinin rahatsızlığı sebebiyle iki kardeşiyle yaşadığı gerilimin ardından duruma el koydu. Kanser hastası olan anne Kadriye Hanım geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca Aydın'da devlet hastanesini kaldırıldı.

Özcan Deniz annesinin yardımına koştu. (Bu haberdeki görseller Sabah'tan alınmıştır) HASTANEYİ ARADI

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre durumu öğrenen Özcan Deniz annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdi. Para göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, ardından annesinin kaldırıldığı hastaneyi arayıp durumunu sordu. Annesinin sağlık durumunun kötüleştiğini duyan Deniz, ikinci şoku da Kadriye Hanım'ın yanında kimsenin olmadığını öğrenmesiyle yaşadı. Ünlü sanatçı hemen üç kız kardeşini Aydın'a gönderdi. Aydın'a varan Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap abilerini arayıp son durumu bildirdi. Özcan Deniz hemen harekete geçip durumu ağır olan annesini İstanbul'a getirtti. Daha kapsamlı ve lüks bir özel hastaneye getirilen Kadriye Hanım hemen ameliyata alındı. Üç kız kardeş abilerinin "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine şimdi nöbetleşe hastanede kalmaya başladı.