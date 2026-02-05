Neşe Erberk annesi Gülşen Erberk’in acı haberini duyurdu
1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzellik Kraliçesi unvanlarına sahip ünlü manken ve iş insanı Neşe Erberk, annesi Gülşen Erberk'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Erberk, annesine duygu dolu sözlerle veda etti.
Annesinin vefatını Instagram hesabı üzerinden duyuran Neşe Erberk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Biricik annemizi kaybettik... Abim Cengiz ile benim ana kraliçemiz... Torunlarının süslü pembesi ışıklara yürüdü..."
Erberk'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı alırken, meslektaşları ve sevenleri ünlü isme başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cenaze Programı Belli Oldu
Gülşen Erberk'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları da aile tarafından paylaşıldı. Erberk'in cenazesi, Cuma günü öğle namazını müteakip Şevkiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.