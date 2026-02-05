Neşe Erberk annesi Gülşen Erberk’in acı haberini duyurdu

Erberk'in paylaşımına çok sayıda taziye mesajı geldi.

Neşe Erberk'in annesi Gülşen Erberk vefat etti.

Annesinin vefatını Instagram hesabı üzerinden duyuran Neşe Erberk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Biricik annemizi kaybettik... Abim Cengiz ile benim ana kraliçemiz... Torunlarının süslü pembesi ışıklara yürüdü..."

Erberk'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı alırken, meslektaşları ve sevenleri ünlü isme başsağlığı dileklerinde bulundu.