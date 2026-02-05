Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’dan romantik kutlama: Evliliklerinde 5. yıl
Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Alkoçlar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, 202'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocukları Cem'i, ardından da kızları Ada'yı kucaklarına alan çift, bir süredir yaşamlarını Dubai'de sürdürüyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, evliliğindeki mutlu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
"Happy Anniversary" Paylaşımı
5. evlilik yıl dönümünü kutlayan ikili, bu özel günü Instagram üzerinden yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla taçlandırdı.
Aslışah Alkoçlar eşiyle çekilen karesini yayınlayarak yıl dönümü heyecanını dile getirirken, Kaan Demirağ da aynı fotoğrafı "Happy anniversary" (Mutlu yıl dönümleri) notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti.
Çiftin romantik karesi, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.