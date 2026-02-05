PODCAST CANLI YAYIN

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’dan romantik kutlama: Evliliklerinde 5. yıl

Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Alkoçlar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

  • Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, 2021 yılında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendi.
  • Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Çift, evlilik yıl dönümlerini Instagram'da karşılıklı paylaşımlarla kutladı.
  • Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, bir süredir Dubai'de yaşıyor.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, 202'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocukları Cem'i, ardından da kızları Ada'yı kucaklarına alan çift, bir süredir yaşamlarını Dubai'de sürdürüyor.

Aslışah Alkoçlar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, evliliğindeki mutlu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü isim art arda paylaşımlarda bulundu.

"Happy Anniversary" Paylaşımı

5. evlilik yıl dönümünü kutlayan ikili, bu özel günü Instagram üzerinden yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla taçlandırdı.

Alkoçlar, eşinin paylaşımını da kendi sayfasına taşıdı.

Aslışah Alkoçlar eşiyle çekilen karesini yayınlayarak yıl dönümü heyecanını dile getirirken, Kaan Demirağ da aynı fotoğrafı "Happy anniversary" (Mutlu yıl dönümleri) notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti.

Çiftin romantik karesi, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

