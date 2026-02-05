Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’dan romantik kutlama: Evliliklerinde 5. yıl

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, bir süredir Dubai'de yaşıyor.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, 2021 yılında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendi.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, 202'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocukları Cem'i, ardından da kızları Ada'yı kucaklarına alan çift, bir süredir yaşamlarını Dubai'de sürdürüyor.