Yeşilçam’ın “Zıpzıp”ı son yolculuğuna uğurlandı! Necdet Kökeş’e duygusal veda

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul'a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım atan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı.

Türk sinemasında sayısız projede yer alan ve özellikle Cüneyt Arkın'ın başrolünde olduğu Battal Gazi serisinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş için anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Necdet Kökeş'in oynadığı filmden bir kare (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

SİNEMA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın başta olmak üzere Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı projelerde yer alan Kökeş; Şaban Askerde, Atla Gel Şaban, Üç Kağıtçı, Leblebi Tozu ve Battal Gazi'nin Oğlu gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdırdı.