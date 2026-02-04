PODCAST CANLI YAYIN

Yeşilçam’ın “Zıpzıp”ı son yolculuğuna uğurlandı! Necdet Kökeş’e duygusal veda

Battal Gazi serisinin unutulmaz “Zıpzıp”ı Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti. Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş, hayatını kaybetti. Kökeş'e veda töreninde duygusal anlar yaşandı. Necdet Kökeş’in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta isim, 15 Aralık 2025'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 2 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

Necdet Kökeş (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

"ZIPZIP" KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Türk sinemasında sayısız projede yer alan ve özellikle Cüneyt Arkın'ın başrolünde olduğu Battal Gazi serisinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş için anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Necdet Kökeş (Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır)

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul'a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım atan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı.

Necdet Kökeş'in oynadığı filmden bir kare (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

SİNEMA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın başta olmak üzere Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı projelerde yer alan Kökeş; Şaban Askerde, Atla Gel Şaban, Üç Kağıtçı, Leblebi Tozu ve Battal Gazi'nin Oğlu gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdırdı.

Necdet Kökeş'in oynadığı filmden bir kare (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

TOPRAĞA VERİLDİ

Necdet Kökeş'in cenazesi, Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

