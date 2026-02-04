Yasemin Ergene’den çok konuşulan spor paylaşımı!
Geçtiğimiz aylarda 14 yıllık evliliğini sonlandırarak özel hayatıyla gündeme gelen Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Boşanma sonrası yaşam tarzı ve sosyal hayatındaki değişimleri yakından takip edilen ünlü ismin, spor salonundan paylaştığı kareler takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.
- Yasemin Ergene Instagram hesabından paylaştığı kaslı ve fit görüntüleriyle binlerce beğeni aldı.
- Ergene'nin son paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi.
- Ergene özel hayatındaki hareketli günlerin ardından rutinlerine ve spora odaklandı.
Özel hayatındaki hareketli günlerin ardından rotasını tamamen kendi rutinlerine çeviren Ergene, Instagram hesabı üzerinden formda görüntüsünü sergiledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarda, ünlü ismin kaslı yapısı ve fit hali dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu görüntüyü sağlıklı yaşamın bir sonucu olarak değerlendirirken, bir kısmı ise değişimi şaşkınlıkla karşıladı.
Rotayı Kendine Çevirdi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve evliliğinin bitişiyle birlikte yeni bir düzen kuran Yasemin Ergene, hem katıldığı davetlerle hem de düzenli spor paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Kendine odaklandığı bir süreçten geçen Ergene'nin son paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girmeyi başardı.