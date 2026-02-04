Hülya Avşar'ın gözünden Fazilet: "Hem sevilebilecek bir karakter hem korkulacak bir karakter"

Hızlı Özet Göster ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', Baba Yapım tarafından üretilen ve Ali Balcı'nın yönettiği yapım 22 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınan dizinin proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait.

Dizinin başrollerinde Hülya Avşar, Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan ve Fikret Kuşkan yer alıyor.

Hikaye, Londra'daki bir Gazze protestosunda tanışan Rosa ve Ali'nin İstanbul'da yeniden kesişen yollarını konu alıyor.

Hülya Avşar dizide, güçlü duruşu ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken Fazilet Aydan karakterini canlandırıyor.

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. EN ETKİLİ KARAKTERLERDEN BİRİ Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan, güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir. Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak.

Hülya Avşar Fazilet karakterinden kareler (Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.) "EMİN ADIMLARLA HEDEFİNE YÜRÜYEN BİR KADIN" Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi." OYUNCU KADROSU DA OLDUKÇA İDDİALI Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.