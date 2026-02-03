Ünlüler yatak odasını stilistlere açtı: 150 bin TL'lik dolap işi
Ünlü isimler ev ve bahçe düzenlemesinin ardından şimdi de elbise dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Stilistler, renk uyumundan kombinlere kadar tüm süreci yönetirken fiyatlar dudak uçuklatıyor. Dolap düzeninin bedeli 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Hande Erçel, Gamze Erçel, Pelin Akil, Merve Özbey, Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi ünlü isimler dolaplarını düzenlemek için profesyonel stilistlerle anlaşıyor.
- Profesyonel dolap düzenleme hizmeti için 50 bin ile 150 bin lira arası ücret ödeniyor.
- Stilistler ünlülerin evlerine giderek eşyaları renk uyumuna göre tasnif ediyor.
- Düzenleyiciler müşterileri için özel kombinler yapıyor ve giyim konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Evini iç mimara, bahçesini bahçıvana düzenleten sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, şimdi de dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey'in yanı sıra futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin elbise dolapları için stilistlerle anlaştığı ortaya çıktı.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre profesyonel düzenleyiciler ile eşyalarınızın ya da dolabınızın büyüklüğüne göre 50 ile 150 bin lira arası bir bedelle anlaşılıyor.
Uygun gününüzde evinize gelen stilistler, eşyalarınızı renk uyumuna göre tasnif ediyor.
Ardından sizin için özel kombinler yapıp nasıl giyinmeniz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.