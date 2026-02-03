Ünlüler yatak odasını stilistlere açtı: 150 bin TL'lik dolap işi

Düzenleyiciler müşterileri için özel kombinler yapıyor ve giyim konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Stilistler ünlülerin evlerine giderek eşyaları renk uyumuna göre tasnif ediyor.

Profesyonel dolap düzenleme hizmeti için 50 bin ile 150 bin lira arası ücret ödeniyor.

Hande Erçel, Gamze Erçel, Pelin Akil, Merve Özbey, Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi ünlü isimler dolaplarını düzenlemek için profesyonel stilistlerle anlaşıyor.

Evini iç mimara, bahçesini bahçıvana düzenleten sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, şimdi de dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Hande Erçel , kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey 'in yanı sıra futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin elbise dolapları için stilistlerle anlaştığı ortaya çıktı.

Bazı ünlüler gardıroplarını düzenlemek için 50 ila 150 bin TL ödüyor. (takvim.com.tr/arşiv)

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre profesyonel düzenleyiciler ile eşyalarınızın ya da dolabınızın büyüklüğüne göre 50 ile 150 bin lira arası bir bedelle anlaşılıyor.