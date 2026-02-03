Ünlüler dolabını da devretti! Elbise düzeni için stilistlere servet ödüyorlar

PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü isimler ev ve bahçe düzenlemesinin ardından şimdi de elbise dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Stilistler, renk uyumundan kombinlere kadar tüm süreci yönetirken fiyatlar dudak uçuklatıyor. Dolap düzeninin bedeli 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor.

Evini iç mimara, bahçesini bahçıvana düzenleten sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, şimdi de dolaplarını profesyonellere emanet ediyor. Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey'in yanı sıra futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin elbise dolapları için stilistlerle anlaştığı ortaya çıktı.

Bazı ünlüler gardıroplarını düzenlemek için 50 ila 150 bin TL ödüyor. (takvim.com.tr/arşiv)

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre profesyonel düzenleyiciler ile eşyalarınızın ya da dolabınızın büyüklüğüne göre 50 ile 150 bin lira arası bir bedelle anlaşılıyor.

Gelen stilistler o gün neler giyinmeniz gerektiği hakkında tavsiye veriyor.

Uygun gününüzde evinize gelen stilistler, eşyalarınızı renk uyumuna göre tasnif ediyor. Ardından sizin için özel kombinler yapıp nasıl giyinmeniz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

