Yeşilçam’ın "Zıpzıp"ı Necdet Kökeş 82 yaşında hayatını kaybetti

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul'a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım atan Kökeş, 1970'li yıllarda yer aldığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık "Zıpzıp" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol alan Kökeş; Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Yeşilçam'ın usta isimleriyle aynı projelerde yer aldı. "Battal Gazi'nin Oğlu", "Şaban Askerde", "Atla Gel Şaban", "Üç Kağıtçı" ve "Leblebi Tozu" gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu, Yeşilçam'a bıraktığı izlerle anılmaya devam edecek.