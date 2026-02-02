Yeşilçam’ın "Zıpzıp"ı Necdet Kökeş 82 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Battal Gazi" filmlerinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle tanınan Kökeş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BEYNİNE PIHTI ATTI
27 Aralık 2025 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncunun önce kalp krizi geçirdiği, ardından beynine pıhtı attığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Kökeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
"ABİMİZİ KAYBETTİK"
Acı haber, Yeşilçam oyuncularına dair paylaşımlar yapan sosyal medya sayfası tarafından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Maalesef kötü haber geldi, Necdet Kökeş abimizi kaybettik dostlarım. Çok üzgünüm. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Diyecek çok şey var ama kelimeler yetmeyecek gibi…" ifadelerine yer verildi.
NECDET KÖKEŞ KİMDİR?
1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul'a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım atan Kökeş, 1970'li yıllarda yer aldığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık "Zıpzıp" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.
Kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol alan Kökeş; Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Yeşilçam'ın usta isimleriyle aynı projelerde yer aldı. "Battal Gazi'nin Oğlu", "Şaban Askerde", "Atla Gel Şaban", "Üç Kağıtçı" ve "Leblebi Tozu" gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu, Yeşilçam'a bıraktığı izlerle anılmaya devam edecek.