PODCAST CANLI YAYIN

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı

Yeşilçam'ın "ok kirpikli" güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı nostalji rüzgarıyla salladı! Leopar desenli paltosuyla geçmişe selam gönderen usta oyuncunun son hali ise "Asalet yaşlanmıyor" dedirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı

'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Alev Alev' ve 'Yaz Bekarı' gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, dijital dünyada nostalji rüzgarı estirdi.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 1

Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolü paylaşan sanatçı, leopar desenli paltosu ve şık gözlükleriyle çekilen geçmiş yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 2

LEOPARIN ASALETİ

Kariyeri boyunca hem yeteneği hem de zarafetiyle her döneme damga vuran Bubikoğlu, paylaştığı karede iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 3

Leopar desenini en zarif haliyle taşıyan ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla adeta moda dersi verirken, takipçileri o dönemin pırıltısını yeniden yaşadı.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 4

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun çok konuşulan o paylaşımı...

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 5

"HALA ÇOK GÜZEL"

Paylaşımın ardından hayranları usta oyuncunun şimdiki halini merak ederken, 71 yaşındaki Bubikoğlu'nun güncel görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 6

Doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı için takipçileri; "Yıllara meydan okuyan güzellik" ve "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 7

Geçen yıllara rağmen bakışlarındaki o karakteristik ifadeyi kaybetmeyen Bubikoğlu, takipçilerinden tam not aldı.

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 8

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınladığı güncel hallerine ait o kareler...

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 9

Gülşen Bubikoğlu

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 10

Gülşen Bubikoğlu

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 11

Gülşen Bubikoğlu

Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı - 12

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler