Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı

'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Alev Alev' ve 'Yaz Bekarı' gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, dijital dünyada nostalji rüzgarı estirdi.

Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolü paylaşan sanatçı, leopar desenli paltosu ve şık gözlükleriyle çekilen geçmiş yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.