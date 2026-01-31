Maziden vahşi bir şıklık! Leoparlı Gülşen Bubikoğlu’nun son hali de alev alev yaktı
Yeşilçam'ın "ok kirpikli" güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı nostalji rüzgarıyla salladı! Leopar desenli paltosuyla geçmişe selam gönderen usta oyuncunun son hali ise "Asalet yaşlanmıyor" dedirtti.
'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Alev Alev' ve 'Yaz Bekarı' gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, dijital dünyada nostalji rüzgarı estirdi.
Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolü paylaşan sanatçı, leopar desenli paltosu ve şık gözlükleriyle çekilen geçmiş yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
LEOPARIN ASALETİ
Kariyeri boyunca hem yeteneği hem de zarafetiyle her döneme damga vuran Bubikoğlu, paylaştığı karede iddialı tarzıyla dikkat çekti.
Leopar desenini en zarif haliyle taşıyan ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla adeta moda dersi verirken, takipçileri o dönemin pırıltısını yeniden yaşadı.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun çok konuşulan o paylaşımı...
"HALA ÇOK GÜZEL"
Paylaşımın ardından hayranları usta oyuncunun şimdiki halini merak ederken, 71 yaşındaki Bubikoğlu'nun güncel görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı için takipçileri; "Yıllara meydan okuyan güzellik" ve "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu.
Geçen yıllara rağmen bakışlarındaki o karakteristik ifadeyi kaybetmeyen Bubikoğlu, takipçilerinden tam not aldı.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınladığı güncel hallerine ait o kareler...
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu