PODCAST CANLI YAYIN

Wilma Elles'e nafaka ödemeye devam! Eski eşi "Benden daha çok kazanıyor" dedi mahkemeden ret yedi

Oyuncu Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Göğüş'ün, "Maddi durumu benden iyi" iddiasıyla 1.500 Euro'luk nafakanın kaldırılması veya 4 bin TL'ye düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Giriş Tarihi:
Wilma Elles'e nafaka ödemeye devam! Eski eşi "Benden daha çok kazanıyor" dedi mahkemeden ret yedi

Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı.

Wilma Elles ile eski eşi Kerem Söğüş. (Fotoğraflar Takvim.com.tr foto arşivden alınmıştır.)

İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro nafaka ödemisine karar verdi. Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Wilma Elles'e nafaka ödemeye devam! Eski eşi "Benden daha çok kazanıyor" dedi mahkemeden ret yedi-3

Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı.

Wilma Elles'e nafaka ödemeye devam! Eski eşi "Benden daha çok kazanıyor" dedi mahkemeden ret yedi-4

Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.

(Armağan Yılmaz-SABAH)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler