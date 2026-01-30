Wilma Elles'e nafaka ödemeye devam! Eski eşi "Benden daha çok kazanıyor" dedi mahkemeden ret yedi
Oyuncu Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Göğüş'ün, "Maddi durumu benden iyi" iddiasıyla 1.500 Euro'luk nafakanın kaldırılması veya 4 bin TL'ye düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı.
İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro nafaka ödemisine karar verdi. Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı.
Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.
(Armağan Yılmaz-SABAH)