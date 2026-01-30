Burak Yörük’ün ilginç rotası! 6 yaşında setle tanıştı... Babası yapımcı olunca çocukluk hayalinden vazgeçti!
"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakteriyle karşımıza çıkan Burak Yörük'ün kariyeri, sanılanın aksine tesadüflerle değil, çocuk yaşta alınan radikal kararlarla şekillendi. 6 yaşında adım attığı setlere "babası yapımcı oldu" diye veda eden, ardından basketbolculuğa soyunan Yörük'ün hikayesi, ne kadar uzak dursa da yine setlerde noktalandı. Gelin ünlü oyuncunun bu ilginç kariyer yolculuğuna beraber bakalım.
26 Mayıs 1995 doğumlu Burak Yörük, oyunculuk dünyasına henüz çocukken merhaba dedi. Anne ve babasının bir gazetede çalıştığı dönemde, binaya her gittiğinde dikkatleri üzerine çeken Yörük için ilk teklifler o yıllarda gelmeye başladı.
🎭Çocukluk Hayali: Oyunculuk
Oyunculuğa 6 yaşında küçük rollerle başlayan Yörük için bu meslek bir çocukluk hayaliydi.
🚫"Babam Yapımcı Oldu" Dedi, Setleri Bıraktı
Setleri bir oyun alanı olarak gören Yörük, 12 yaşına geldiğinde radikal bir karar alarak oyunculuğu bıraktı. Bu kararın altında yatan sebep ise babasının yapımcılığa başlamasıydı.
🏀Yeni Serüven: Basketbol!
Başarısının "babasının torpili" olarak görülmesinden çekinen Yörük, bir röportajında o dönemi şu sözlerle anlatıyor: "Babam yapımcı olduğu için benim ünlü olduğumu sanırlar diye düşündüm. O yaşta kafama bak! Basketbola başladım. Fenerbahçe'nin pilot takımında oynadım"
💰 Hedef Konservatuvardı Ama Gerçekler Başkaydı
Bir süre profesyonel basketbolla ilgilenen ve İzmir'e taşınan Burak Yörük, babasının yapımcılığı bırakmasının ardından lise yıllarında yeniden setlere dönme kararı aldı.
"20 Dakika" dizisiyle başlayan bu ikinci dönemde asıl hedefi devlet konservatuvarıydı. Ancak hayat şartları onu daha erken para kazanmaya itti.
Ailesine yük olmak istemeyen oyuncu, bu süreci; "Ekonomik olarak aileme destek olmam gerekiyordu. Onlardan para almak hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden ekrana da iş yapıp para kazanmam gerektiği için Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okumaya başladım" diyerek açıklıyor.
Üniversite yıllarında Gastronomi bölümüne geçiş yapan ancak set yoğunluğu nedeniyle eğitimini tamamlayamayan Yörük, şimdilerde çocukluk hayali olan performans sanatını ekranlarda sürdürmeye devam ediyor.
📺 İlk Rolünden "Oruç" Karakterine Uzanan Yolculuk
Henüz 9 yaşındayken 2004 yılında "Biz Boşanıyoruz" dizisiyle kamera karşısına geçen Yörük, çocuk yaşlarda "Dede Korkut Hikayeleri" projesinde başrol Salur Kazan'ı canlandırarak dikkat çekti.
Basketbol molasının ardından 2013'te "20 Dakika" ile setlere dönen oyuncu, atv ekranlarında yayınlanan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde Aydın Menderes rolünü üstlendi.
Kariyer basamaklarını "4N1K İlk Aşk", "Baraj" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi projelerle tırmanan oyuncu, "Seversin" ve "Taş Kağıt Makas" dizilerindeki başrolleriyle adından söz ettirdi.
2025 yılında atv'nin "Sustalı Ceylan" kadrosunda Ferhat Kanturalı olarak izleyici karşısına çıkan Burak Yörük, günümüzde ise "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç Furtuna karakteriyle performans sanatını ekranlarda sürdürüyor.
Fotoğraaflar: Sosyal medya