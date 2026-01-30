Burak Yörük’ün ilginç rotası! 6 yaşında setle tanıştı... Babası yapımcı olunca çocukluk hayalinden vazgeçti!

🏀Yeni Serüven: Basketbol! Başarısının "babasının torpili" olarak görülmesinden çekinen Yörük, bir röportajında o dönemi şu sözlerle anlatıyor: "Babam yapımcı olduğu için benim ünlü olduğumu sanırlar diye düşündüm. O yaşta kafama bak! Basketbola başladım. Fenerbahçe'nin pilot takımında oynadım"

💰 Hedef Konservatuvardı Ama Gerçekler Başkaydı Bir süre profesyonel basketbolla ilgilenen ve İzmir'e taşınan Burak Yörük, babasının yapımcılığı bırakmasının ardından lise yıllarında yeniden setlere dönme kararı aldı.

"20 Dakika" dizisiyle başlayan bu ikinci dönemde asıl hedefi devlet konservatuvarıydı. Ancak hayat şartları onu daha erken para kazanmaya itti.

Ailesine yük olmak istemeyen oyuncu, bu süreci; "Ekonomik olarak aileme destek olmam gerekiyordu. Onlardan para almak hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden ekrana da iş yapıp para kazanmam gerektiği için Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okumaya başladım" diyerek açıklıyor.