485 metrekarelik huzur kalesi! Ay Lav Yu Tuu’nun Sultan’ı Gizem Karaca’nın Ege'deki masalsı dünyası

2011 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilerek hayatı bir gecede değişen Gizem Karaca, art arda rol aldığı dizilerle ekranın aranılan yüzü olmuştu. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturunca radikal bir karar almış ve İstanbul'un kaosunu geride bırakıp İzmir'e yerleşmişti.

Ünlü oyuncu, Ekmekçi ile kurduğu mutlu yuvayı geçen sene bir çocukla taçlandırmış ve Yaz adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.