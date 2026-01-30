485 metrekarelik huzur kalesi! Ay Lav Yu Tuu’nun Sultan’ı Gizem Karaca’nın Ege'deki masalsı dünyası
Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan "Ay Lav Yu Tuu" filminde canlandırdığı Sultan karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanan Gizem Karaca'nın gerçek hayatı, filmlere taş çıkaracak bir huzur yolculuğuna dönüştü. Miss Turkey 2011'de tacı taktıktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan Karaca, evlendikten sonra Ege'de masalsı bir dünya kurdu. Ünlü oyuncu, hayran bırakan evinin bahçesinden yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti!
2011 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilerek hayatı bir gecede değişen Gizem Karaca, art arda rol aldığı dizilerle ekranın aranılan yüzü olmuştu. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturunca radikal bir karar almış ve İstanbul'un kaosunu geride bırakıp İzmir'e yerleşmişti.
Ünlü oyuncu, Ekmekçi ile kurduğu mutlu yuvayı geçen sene bir çocukla taçlandırmış ve Yaz adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
🌿 Bahçesinden Paylaştı: İşte Modern Tinne!
Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan "Ay Lav Yu Tuu" filmiyle gündeme gelen Karaca, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Özel hayatında geleneksel mimari ile modernizmi buluşturan bir yaşamı seçen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından evinin o meşhur bahçesini paylaştı; takipçileri "Huzurun adresi" yorumlarında birleşti.Gizem Karaca'nın Ege'deki masalsı yaşamı sosyal medyayı salladı!
✨ 485 Metrekarelik Lüks Detaylar
Ünlü oyuncunun bahçesinde çektiği videolarla sosyal medyayı sallayan villası tam 485 metrekare. İç dekorasyonda beyaz ve ahşabın kusursuz uyumu göze çarparken, yüksek tavanlar eve ferahlık katıyor.
Siyah trabzanlarla çevrili merdiven boşlukları ise büyük tablolarla adeta bir sanat galerisini andırıyor.
🏠 Çilek Taşı ve Modern Tasarım El Ele
Villanın her detayı büyük bir titizlikle tasarlandı:
Doğal Işık:Yerden tavana kadar uzanan dev camlar, ahşap güneş kırıcılarla tamamlanarak ışığın eve kontrollü süzülmesi sağlanmış.
Özel Kaplama:Binanın dış cephesinde, bahçe duvarlarında ve evin kalbi sayılan şöminesinde estetik bir dokunuş olan "çilek taşı" tercih edilmiş.
Mutfak ve Salon:Giriş katında geniş bir çalışma odası ve modern bir mutfak bulunurken, alt kat tamamen konforlu bir salona ayrılmış.
🏊 Yaz Partilerinin Vazgeçilmezi: Havuz ve Bar
Evin dışı da içi kadar iddialı. Bahçenin büyük bir kısmı masmavi bir yüzme havuzu için ayrılmış durumda.
Kalabalık misafir grupları düşünülerek dekore edilen bahçede, havuzun hemen arkasındaki bar köşesi yaz partilerinin vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.
İşte Gizem Karaca'nın evinden yaptığı paylaşımlardan bazıları...
Fotoğraflar: Sosyal medya
