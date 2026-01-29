Şehri terk etmişlerdi! Nurgül Yeşilçay’dan sevgilisi Necati Kocabay’a ıspanaklı börekli kutlama
İstanbul'un terk edip İzmir'e yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'dan sürpriz paylaşım! Sevgilisinin yeni yaşını mutfakta kutlayan Yeşilçay, öyle bir hediye seçti ki görenler "Aşkın en lezzetli hali" dedi. İşte o eğlenceli doğum gününden görüntüler...
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süre önce radikal bir karar alarak sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte şehri terk etmiş, İzmir'de doğayla iç içe bir yaşama "merhaba" demişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve doğal halleriyle büyük beğeni toplayan Yeşilçay, bu kez Necati Kocabay'ın doğum gününü kendi tarzıyla kutladı.
Doğum Günü Hediyesi: Çıtır Ispanaklı Börek!
Klasik kutlamaların dışına çıkan ünlü oyuncu, sevgilisine özel olarak çıtır ıspanaklı börek yaptırdı.
Mutfağa giren ikilinin o neşeli anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Yeşilçay, sevgilisinin doğum gününü şu esprili ve aşk dolu notla paylaştı:
"İyi ki doğdun aşkım. Doğum gününde bize çıtır ıspanaklı börek tarifi veren koca yürekli adam"
Takipçilerinden Tam Not Aldı
Doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken çiftin bu paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Şehir hayatının stresinden uzaklaşan ikilinin mutluluğu gözlerinden okunurken, "İzmir yaramış" yorumları peş peşe geldi.
İşteNurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'ın o eğlenceli anları...Nurgül Yeşilçay usulü doğum günü!
Fotoğraflar: Sosyal medya