PODCAST CANLI YAYIN

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş!

Sinema ve TV dünyasının yıldızları meşhur olmadan önce ne iş yapıyordu? İşte o listenin en şaşırtıcı ismi: İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç! Asalet dolu duruşunun arkasında meğer 3 yıllık tıp eğitimi ve hastane stajları varmış. İşte Çapa koridorlarından setlere uzanan hikayesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş!

1 Kasım 1978'de Almanya'nın Hamm şehrinde, Adanalı bir doktor baba ve Alman bir hemşire annenin kızı olarak dünyaya gelen Ergeç, genlerindeki şifacılığı takip edip tıp fakültesine girdi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 1

Ancak bir staj ziyareti ve karşısına çıkan o ilan, beyaz önlüğü ebediyen rafa kaldırmasına neden oldu.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 2

Tıp eğitiminin 3. yılında Türkiye'ye staja gelen Selma Ergeç, sadece 6 ay ara vermeyi düşünürken hayatının teklifini aldı.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 3

"Eroin bağımlısı bir genç kız" rolü için oyuncu arandığını duyan Ergeç, fakülteden ayrılarak setlere adım attı.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 4

Bu cesur kararının ardından 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "En İyi Yürüyen Manken" seçilerek güzelliğini de tescilledi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 5

Dedesi "Aç Kalırsın" Demişti...

Oyunculuk aşkı uğruna doktorluğu bıraktığında ailesinden endişeli sesler yükseldi. Ünlü oyuncu, dedesinin o dönemki uyarısını hiç unutamıyor:

"Dedem 'Oyunculuk ekmeksiz meslek, aç kalırsın' demişti.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 6

Tabii garantisi olmayan bir iş olduğu için ailem endişelendi ama finalde bir sürü tesadüf eseri bugüne geldik"

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 7

"İçimde Ukde Kaldı"

Bugün mesleğini çok sevse de Ergeç'in kalbinde tıp dünyasına dair bir sızı var. Çapa ve Adana'da staj yapan, sette arkadaşlarına iğne yapacak kadar "yarı doktor" olan güzel oyuncu,"Doktorluk içimde ukdedir"diyerek samimi bir itirafta bulunuyor.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 8

Yıllar önce verdiği bir röportajda setteki anısını şöyle anlatıyor: "Sette iğne yapmışlığım var. Yıllar önce bel fıtığı vardı bir arkadaşımın. Tutuldu kaldı, yapmak zorunda kaldım.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 9

Yapmamam lazım ama yoklukta yapacak bir şey yoktu elbette. Çok da memnun kaldı ki görüşüyoruz hala"

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 10

Selma Ergeç için tıp fakültesi defteri, her ne kadar bir ilanla kapanmış olsa da sette geçmiş tecrübelerinden faydalandığı görülüyor.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 11

Fotoğraflar: Sosyal medya

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 12

Fotoğraflar: Sosyal medya

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 13

Fotoğraflar: Sosyal medya

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş! - 14

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler