İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç oyunculuktan önce bakın hangi mesleğe gönül vermiş!

Yıllar önce verdiği bir röportajda setteki anısını şöyle anlatıyor: "Sette iğne yapmışlığım var. Yıllar önce bel fıtığı vardı bir arkadaşımın. Tutuldu kaldı, yapmak zorunda kaldım.

Yapmamam lazım ama yoklukta yapacak bir şey yoktu elbette. Çok da memnun kaldı ki görüşüyoruz hala"

Selma Ergeç için tıp fakültesi defteri, her ne kadar bir ilanla kapanmış olsa da sette geçmiş tecrübelerinden faydalandığı görülüyor.

