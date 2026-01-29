Hiç bitmeyen büyük aşk! Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek sızlatan satırlar
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden sanatçı Volkan Konak'ın acılı eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek yaktı. 33 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Selma Konak, düğün fotoğraflarıyla paylaştığı notunda "Seni anlamsız, korkunç ve sonsuz özlüyorum" dedi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de hayranlarıyla buluştuğu konser esnasında sahnede aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu büyük kaybın ardından derin bir sessizliğe bürünen sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla acısının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabından yıllar sonra yaptıkları o meşhur düğüne ait bir fotoğraf paylaşan Konak, altına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.
"Seni Korkunç Özlüyorum"
Selma Konak, Instagram hikayesinde eşiyle birlikte düğün pastası kestikleri mutlu bir ana ait kareye şu notu düştü: "Seni anlamsız özlüyorum, korkunç, derinden ve sonsuz...".
1992 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan ancak 2023'te bu hayalini gerçekleştiren çiftin bu karesi, sevenlerini derinden etkiledi.
İşte Selma Konak'ın eşine olan özlemini haykırdığı o paylaşım...
O Karanlık Geceyi Anlattı: Kızım 'Babam Ölmüş' Dedi
Selma Konak, eşinin vefatından 4 ay sonra verdiği röportajda Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı ve ölüm haberinin geldiği o geceyi tüm çıplaklığıyla ilk kez anlatmıştı.
"Seni Seviyorum Dedik ve Kapadık"
İşte Selma Konak'ın o açıklamaları...
"Maalesef Amerika'daydım. Zaten arada 7 saatlik bir zaman farkı var. En son ben konuştum zaten Volkan'la. Türkiye saatiyle akşam 20.35'te ben aradım. Kızımız Derin, babasının bayramını kutladı. Sonra, 'Selma birazdan sahneye çıkacağım' dedi. Zaten biletini almıştı, heyecanlıydı ertesi gün de Amerika'ya gelecekti. 31'inde bileti vardı. Kavuşacaktık. Defalarca, 'Seni seviyorum, seni seviyorum' dedik ve kapadık telefonu. Ve son konuşmamız oldu zaten"
"İçime Bir Sıkıntı Geldi"
Sonra ben yürüyüşe çıktım. Hayatta da yürüyüşe çıkmam. İçime bir sıkıntı geldi. Kızım Şimal aradı. Telaşlıydı. 'Anne neredesin' dedi direkt. 'Dışarıda yürüyüşteyim' dedim. 'Araba kullanmıyorsun değil mi?' dedi. 'Hayır' dedim. Anne dedi, 'babam sahnede düşmüş, nabzı zayıflamış' dedi.
'Saçmalama daha 2 saat önce konuştum' dedim. Anne 'ben öyle duydum' dedi. 'Kapat' dedim. Delirdim. Menajeri arıyorum, cevap vermiyor. Şoförü arıyorum, cevap vermiyor. Kıbrıs temsilcisini arıyorum, cevap vermiyor.
"Beyaz Işığı Gördün mü Diyecektim..."
En son herhalde bir işte Kıbrıs'taki çalışanı vardı. Onu aradım, açtı. 'Selma Hanım şu anda ambulansta, hastaneye gidiyoruz' dedi. Ben o kadar Volkan'ın öldüğünü falan ihtimal vermiyorum ki. Diyorum ki hatta bir şey yoktur canım ne olacak?
Hemen eve doğru geçtim. Bavul hazırladım, acil biletleri aldım. Gidip sözde Volkan'ı hastanede ziyaret edeceğim, kafamda o var. Ve hatta onu güldürmeyi düşünüyordum. Diyecektim ki, 'Volkan beyaz ışığı gördün mü? Hani böyle insanlar, ölüme yakın olanlar bu aydınlığı görürmüş ya. Asla öleceği aklımdan geçmiyor. Ama o sırada ölmüş.
"Zaman Mekan Kavramı Benim İçin Gitti"
Uçak biletini aldım hemen paldır küldür. Arabaya bindim yine Şimal aradı. Ağlıyor acayip. 'Anne babam ölmüş' dedi. Yıkıldım, bağırdım, delirdim. 'Saçmalama' dedim. Tekrarladı, o da şokta. Anne babam ölmüş. O an itibariyle zaman mekan kavramı benim için gitti. Sadece avazım çıktığı kadar 'Volkan' diye bağırıp ağladığımı hatırlıyorum.
"Hayatımın En Korkunç Günüydü"
Hayatımın en korkunç, en korkunç günüydü. 11 saatlik o yolculuk ağlaya ağlaya geçti. Yolcular da resmen benimle o acıyı yaşadı. Geçmedi saatler. O yolculuk bitmedi. Yüzüm böyle yara olmuştu indiğimde ağlamaktan"
Volkan Konak ve ailesi.
