Hiç bitmeyen büyük aşk! Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek sızlatan satırlar

"İçime Bir Sıkıntı Geldi" Sonra ben yürüyüşe çıktım. Hayatta da yürüyüşe çıkmam. İçime bir sıkıntı geldi. Kızım Şimal aradı. Telaşlıydı. 'Anne neredesin' dedi direkt. 'Dışarıda yürüyüşteyim' dedim. 'Araba kullanmıyorsun değil mi?' dedi. 'Hayır' dedim. Anne dedi, 'babam sahnede düşmüş, nabzı zayıflamış' dedi.

'Saçmalama daha 2 saat önce konuştum' dedim. Anne 'ben öyle duydum' dedi. 'Kapat' dedim. Delirdim. Menajeri arıyorum, cevap vermiyor. Şoförü arıyorum, cevap vermiyor. Kıbrıs temsilcisini arıyorum, cevap vermiyor.

"Beyaz Işığı Gördün mü Diyecektim..." En son herhalde bir işte Kıbrıs'taki çalışanı vardı. Onu aradım, açtı. 'Selma Hanım şu anda ambulansta, hastaneye gidiyoruz' dedi. Ben o kadar Volkan'ın öldüğünü falan ihtimal vermiyorum ki. Diyorum ki hatta bir şey yoktur canım ne olacak?

Hemen eve doğru geçtim. Bavul hazırladım, acil biletleri aldım. Gidip sözde Volkan'ı hastanede ziyaret edeceğim, kafamda o var. Ve hatta onu güldürmeyi düşünüyordum. Diyecektim ki, 'Volkan beyaz ışığı gördün mü? Hani böyle insanlar, ölüme yakın olanlar bu aydınlığı görürmüş ya. Asla öleceği aklımdan geçmiyor. Ama o sırada ölmüş.