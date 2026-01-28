Kuruluş Orhan’ın Şahinşah’ı Barış Falay’ın gerçek adı şaşırttı: 3 yaşında kendi kaderini çizdi

Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'ni bitirdikten sonra rotasını sanata kıran Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda pişerek başlayan ünlü isim, 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Hamlet'ten "Kerpeten Ali"ye Uzanan Yolculuk Sahnede Hamlet'ten Azizname'ye kadar onlarca eserde performans sergileyen Barış Falay, sadece oynamakla kalmadı; "Deniz Kızı Masalı" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" gibi oyunları yöneterek eğitmenlik koltuğuna da oturdu.

Televizyon dünyasına "Tatlı Hayat", "Dadı" ve "Yarım Elma" gibi sit-com'lardaki tiplemeleriyle giriş yapan Falay, asıl büyük çıkışını "Aliye" dizisindeki "Mücahit (Müco)" karakteriyle gerçekleştirdi.

En çok konuşulan performanslarından biri de "Ezel" dizisindeki "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolü oldu. Ardından "Al Yazmalım", "Medcezir" ve "Paramparça" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.