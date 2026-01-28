Kuruluş Orhan’ın Şahinşah’ı Barış Falay’ın gerçek adı şaşırttı: 3 yaşında kendi kaderini çizdi
ATV ekranlarında bu akşam "Kuruluş Orhan" fırtınası eserken, dizide Şahinşah karakteriyle dikkat çeken Barış Falay'ın hayatı merak konusu oldu. Meğer ünlü oyuncunun milyonlarca hayranının bilmediği bir isim sırrı varmış! İşte 3 yaşında mahkeme kapılarında biten o gizemli hikaye...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yine izleyiciyi tarihin derinliklerine götürmeye hazırlanırken, dizide Şahinşah karakterine hayat veren oyuncu Barış Falay da performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Hayranları Falay'ın her sahnesini pür dikkat takip ederken, oyuncunun hayat hikayesindeki o gizemli detay yeniden gündeme geldi. Meğer milyonların "Barış" olarak tanıdığı ünlü oyuncunun kimliğinde yıllar önce bambaşka bir isim yazılıymış! İşte 3 yaşında mahkeme kapılarında biten isim değişikliği ve başarılarla dolu yaşam öyküsü...
Memur Çocuğunun Tiyatro Tutkusu
9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gözlerini açan Barış Falay, hayatının ilk yıllarını babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan farklı illerde geçirdi.
Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'ni bitirdikten sonra rotasını sanata kıran Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda pişerek başlayan ünlü isim, 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Hamlet'ten "Kerpeten Ali"ye Uzanan Yolculuk
Sahnede Hamlet'ten Azizname'ye kadar onlarca eserde performans sergileyen Barış Falay, sadece oynamakla kalmadı; "Deniz Kızı Masalı" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" gibi oyunları yöneterek eğitmenlik koltuğuna da oturdu.
Televizyon dünyasına "Tatlı Hayat", "Dadı" ve "Yarım Elma" gibi sit-com'lardaki tiplemeleriyle giriş yapan Falay, asıl büyük çıkışını "Aliye" dizisindeki "Mücahit (Müco)" karakteriyle gerçekleştirdi.
En çok konuşulan performanslarından biri de "Ezel" dizisindeki "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolü oldu. Ardından "Al Yazmalım", "Medcezir" ve "Paramparça" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.
Sahne Işıklarının Ardındaki Büyük Sır: İsmi Aslında "Tarkan"dı!
Milyonların hafızasına "Barış Falay" olarak kazınan oyuncunun, bunca projede taşıdığı adının arkasındaki gizli hikaye ise dikkat çekti.
Canlı Yayın İtirafıyla Gün Yüzüne Çıktı
Yıllar önce bir eğlence programına telefonla bağlanan ablası Biriz Falay Göksu, oyuncunun kimlikteki adının aslında "Tarkan" olduğunu açıklayarak herkesi hayrete düşürdü.
Ablasının anlatımına göre; henüz 3 yaşındayken bu ismi kabul etmeyen minik Tarkan, kendi adını seçmek istediğini ailesine kararlı bir şekilde ifade etti.
Ailesi de küçük çocuklarının bu sıra dışı iradesine saygı duyarak mahkemeye başvurdu ve o günden sonra ismi mahkeme kararıyla resmen "Barış" oldu.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Atv, Sosyal Medya