Hakan Ural gençlik yıllarına döndü: Yeşilçam oyuncusu olan annesini böyle andı
Ünlü yorumcu Hakan Ural, sosyal medya hesabından annesi Ceyhan Cem ile yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Ural'ın "Annem, özlem oluyor muhakkak" notuyla paylaştığı kareye beğeni yağarken, usta ismin annesinin de bir Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hakan Ural'ın zorluklarla dolu hayat hikayesi ve o duygusal kare...
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
Sosyal Medyada Gündem Olan Nostalji: Annesiyle Gençlik Pozu
Gençlik yıllarına ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ural, 2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile bir fotoğrafını paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma Ural, "Annem, özlem oluyor muhakkak" notunu düşerek duygu dolu bir mesaj verdi.
Annesine olan özlemini dile getiren ünlü ismin bu paylaşımı, bir gerçeği de yeniden gündeme getirdi.
Annesi de Yeşilçam Yıldızı!
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural ile olan ilişkisi sık sık gündeme gelse de annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Ayakkabı Boyacılığından Mankenliğe: Zorluklarla Dolu Bir Çocukluk
Hakan Ural'ın annesiyle olan bu nostaljik karesi, ünlü ismin henüz şöhret basamaklarını tırmanmadığı, hayat mücadelesinin içinde olduğu o yılları akıllara getirdi.
Bugün ulaştığı popülerliğin aksine Ural, Fındıkzade'de anneannesinin evinde oldukça zor bir çocukluk geçirdi.
Genç yaşta omuzlarına binen hayat yüküyle erken yaşta tanışan ünlü isim, hayata tutunmak için; ayakkabı boyacılığı yaptı, elektrikçide çalıştı, sokaklarda su sattı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başlamasıyla hayatı bir anda değişen Ural, bu dönemde Yeşilçam yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol paylaşarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Özel Hayatıyla Hep Konuşuldu
Kariyeri kadar özel hayatı da fırtınalı geçen Hakan Ural, 17 yaşındayken kendisini yıllarca kabul etmeyen babası Selçuk Ural'ın velayetine geçti.
20'li yaşlarının başında ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a aşık olarak nikah masasına oturdu. 11 yıl süren bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya geldi.
1999 yılında Sibel Can'dan boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve bu evlilikten de Gisela adında bir kızı oldu.
Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarında çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural'a sık sık yer verdi.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya