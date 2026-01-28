Hakan Ural gençlik yıllarına döndü: Yeşilçam oyuncusu olan annesini böyle andı

16 yaşında mankenlik yapmaya başlamasıyla hayatı bir anda değişen Ural, bu dönemde Yeşilçam yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol paylaşarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Özel Hayatıyla Hep Konuşuldu Kariyeri kadar özel hayatı da fırtınalı geçen Hakan Ural, 17 yaşındayken kendisini yıllarca kabul etmeyen babası Selçuk Ural'ın velayetine geçti.

20'li yaşlarının başında ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a aşık olarak nikah masasına oturdu. 11 yıl süren bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya geldi.

1999 yılında Sibel Can'dan boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve bu evlilikten de Gisela adında bir kızı oldu.