Arabeskin sessiz çığlığı! Hakan Taşıyan’ın hayat hikayesi: 7 yaşındaki o çay bardağı kaderini nasıl çizdi?

Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğini anlatan Taşıyan: "Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım" Ünlü isim, ölümün kıyısından dönerek hayata yeniden tutundu.

"Kullanılmaktan Artık Bıktım!"

Büyük bir mucizeyle hayata tutunan Hakan Taşıyan, sağlığına kavuştuktan sonra da o eski fırtınalı sahne günlerine mesafeli durdu.

Bunun nedeni ise kendi ağzından dökülen sitem dolu sözlerle gün yüzüne çıktı:"Şirketimle yollarımı ayırdım ve altı yıl uzaklaşmak zorunda kaldım. Döndüğümde kasetlerin devri bitmişti. Kafa yapısı olarak da herkesle uyuşabilen biri olmadığım için menajer bulamadım. Biraz da kullanılmaktan bıktım. Kendi işimi kendim yapmak istiyorum ama maliyetler çok yüksek, o yüzden eski günlerime geri dönemedim."

Müzik ve Sanatla Geçen Bir Ömür: Hakan Taşıyan Kimdir?

1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan; arabesk ve fantezi müziğin devleşen isimlerinden biri olmasının yanı sıra başarılı bir bestekar, söz yazarı ve oyuncudur.