A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş...

Alaska'da balık temizledim, İngiltere'de restoranda çalıştım. Tüm öğrenciliğimde çalıştım, hep denedim bir şeyler"

İşletme Diplomasından Oyunculuğa: Profesyonel Karar Oyunculuğu çocukluk hayali olduğu için değil, yapabileceği bir meslek olduğunu düşündüğü için seçen Polatoğulları, bu dürüst yaklaşımıyla da fark yaratıyor.

İşletme mezunu olan oyuncu, bugün sevilen performansına nasıl ulaştığını şu sözlerle ifade ediyor: "İşletme okudum. İşletmeye de bilinçli girmedim, bir bölüm kazanmam gerekiyordu. Okulun son dönemlerinde 'Artık bir meslek yapmam gerekiyor' dediğimde oyunculukta karar kıldım.

Acayip bir aşk ve sevgiyle değil yani... Yapabileceğimi düşündüm. Sonra gün be gün çok sevdim oyunculuğu."