A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş...
ATV ekranlarının sevilen dizisi "A.B.İ."nin Behram'ı Diren Polatoğulları'nın şöhret öncesi hayatı şaşırtıyor! Performansıyla büyük beğeni toplayan Polatoğulları'nın, oyuncu olmadan önce Alaska'nın dondurucu soğuğunda 5,5 ay boyunca balık temizlediğini biliyor muydunuz? İşte Diren Polatoğulları'nın işletme sıralarından balık fabrikalarına uzanan ezber bozan hayat hikayesi...
Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ." dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Behram karakteriyle Diren Polatoğulları...
Sert mizacı ve karakteristik oyunculuğuyla her sahnesinde merak uyandıran Polatoğulları'nın, bu etkileyici performansının ardında aslında hayatın tam içinden gelen, sert ve gerçek bir mücadele yatıyor.
Öğrencilik yıllarından itibaren kendi ayakları üzerinde duran, çalışmaktan çekinmeyen ve dünyayı deneyimleyen oyuncunun, Alaska'dan İngiltere'ye uzanan bu yolculuğu bir başarı hikayesinden öte, tam bir hayat tecrübesi dersi niteliğinde.
Alaska'da 5,5 Ay: "Para İçin Gitti"
Diren Polatoğulları, üniversite yıllarında konfor alanından çıkıp dünyanın öbür ucuna gitmeyi tercih edenlerden. Ancak onun amacı sadece gezmek değil, emeğinin karşılığını almaktı.
Ünlü oyuncu, aylar önce verdiği bir röportajda Alaska'daki balık fabrikası günlerini şöyle anlattı: "Okul yıllarımda bir programla Alaska'ya gittim. Oraya gitmemin nedeni, saat ücretleri diğer ülkelere göre daha yüksekti.
Herkes farklı amaçlarla gidiyordu. Kimisi dil öğrenmek kimisi sosyalleşmek için gitti. Ben direkt para için gittim. 5,5 ay güzel para kazandım, döndüğümde de okulda yedim"
Dur Durak Bilmeyen Bir Kariyer Yolculuğu
Henüz öğrenciyken hayatın mutfağına giren Polatoğulları, kafe işletmeciliğinden organizasyona kadar pek çok farklı sektörde tecrübe kazandı.
"Her şeyi denedim"diyen başarılı oyuncu, o yılları şöyle özetledi: "Çok fazla işte çalıştım; organizasyon, kafe işletmeciliği, balık fabrikası...
Alaska'da balık temizledim, İngiltere'de restoranda çalıştım. Tüm öğrenciliğimde çalıştım, hep denedim bir şeyler"
İşletme Diplomasından Oyunculuğa: Profesyonel Karar
Oyunculuğu çocukluk hayali olduğu için değil, yapabileceği bir meslek olduğunu düşündüğü için seçen Polatoğulları, bu dürüst yaklaşımıyla da fark yaratıyor.
İşletme mezunu olan oyuncu, bugün sevilen performansına nasıl ulaştığını şu sözlerle ifade ediyor:
"İşletme okudum. İşletmeye de bilinçli girmedim, bir bölüm kazanmam gerekiyordu. Okulun son dönemlerinde 'Artık bir meslek yapmam gerekiyor' dediğimde oyunculukta karar kıldım.
Acayip bir aşk ve sevgiyle değil yani... Yapabileceğimi düşündüm. Sonra gün be gün çok sevdim oyunculuğu."
Hayatın İçinden Gelen Bir Başarı
Diren Polatoğulları'nın Alaska'nın fabrikalarından İngiltere'nin restoranlarına, işletme sıralarından setlerin zirvesine uzanan bu samimi yolculuğu, canlandırdığı her karaktere neden bu kadar hayat verdiğini de açıklıyor. Hayatı bizzat sokağın ve emeğin içinden öğrenen oyuncu, bu akşam da A.B.İ. dizisinde Behram olarak izleyiciyi etkilemeye devam edecek.
(Fotoğraflar: ATV, Sosyal Medya)