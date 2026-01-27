PODCAST CANLI YAYIN

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "A.B.İ."nin Behram'ı Diren Polatoğulları'nın şöhret öncesi hayatı şaşırtıyor! Performansıyla büyük beğeni toplayan Polatoğulları'nın, oyuncu olmadan önce Alaska'nın dondurucu soğuğunda 5,5 ay boyunca balık temizlediğini biliyor muydunuz? İşte Diren Polatoğulları'nın işletme sıralarından balık fabrikalarına uzanan ezber bozan hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş...

Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ." dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Behram karakteriyle Diren Polatoğulları...

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 1

Sert mizacı ve karakteristik oyunculuğuyla her sahnesinde merak uyandıran Polatoğulları'nın, bu etkileyici performansının ardında aslında hayatın tam içinden gelen, sert ve gerçek bir mücadele yatıyor.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 2

Öğrencilik yıllarından itibaren kendi ayakları üzerinde duran, çalışmaktan çekinmeyen ve dünyayı deneyimleyen oyuncunun, Alaska'dan İngiltere'ye uzanan bu yolculuğu bir başarı hikayesinden öte, tam bir hayat tecrübesi dersi niteliğinde.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 3
A.B.İ.’nin Behram’ı meğer Alaska’da balıkçıymış!

Alaska'da 5,5 Ay: "Para İçin Gitti"

Diren Polatoğulları, üniversite yıllarında konfor alanından çıkıp dünyanın öbür ucuna gitmeyi tercih edenlerden. Ancak onun amacı sadece gezmek değil, emeğinin karşılığını almaktı.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 4

Ünlü oyuncu, aylar önce verdiği bir röportajda Alaska'daki balık fabrikası günlerini şöyle anlattı: "Okul yıllarımda bir programla Alaska'ya gittim. Oraya gitmemin nedeni, saat ücretleri diğer ülkelere göre daha yüksekti.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 5

Herkes farklı amaçlarla gidiyordu. Kimisi dil öğrenmek kimisi sosyalleşmek için gitti. Ben direkt para için gittim. 5,5 ay güzel para kazandım, döndüğümde de okulda yedim"

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 6

Dur Durak Bilmeyen Bir Kariyer Yolculuğu

Henüz öğrenciyken hayatın mutfağına giren Polatoğulları, kafe işletmeciliğinden organizasyona kadar pek çok farklı sektörde tecrübe kazandı.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 7

"Her şeyi denedim"diyen başarılı oyuncu, o yılları şöyle özetledi: "Çok fazla işte çalıştım; organizasyon, kafe işletmeciliği, balık fabrikası...

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 8

Alaska'da balık temizledim, İngiltere'de restoranda çalıştım. Tüm öğrenciliğimde çalıştım, hep denedim bir şeyler"

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 9

İşletme Diplomasından Oyunculuğa: Profesyonel Karar

Oyunculuğu çocukluk hayali olduğu için değil, yapabileceği bir meslek olduğunu düşündüğü için seçen Polatoğulları, bu dürüst yaklaşımıyla da fark yaratıyor.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 10

İşletme mezunu olan oyuncu, bugün sevilen performansına nasıl ulaştığını şu sözlerle ifade ediyor:

"İşletme okudum. İşletmeye de bilinçli girmedim, bir bölüm kazanmam gerekiyordu. Okulun son dönemlerinde 'Artık bir meslek yapmam gerekiyor' dediğimde oyunculukta karar kıldım.

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 11

Acayip bir aşk ve sevgiyle değil yani... Yapabileceğimi düşündüm. Sonra gün be gün çok sevdim oyunculuğu."

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 12

Hayatın İçinden Gelen Bir Başarı

Diren Polatoğulları'nın Alaska'nın fabrikalarından İngiltere'nin restoranlarına, işletme sıralarından setlerin zirvesine uzanan bu samimi yolculuğu, canlandırdığı her karaktere neden bu kadar hayat verdiğini de açıklıyor. Hayatı bizzat sokağın ve emeğin içinden öğrenen oyuncu, bu akşam da A.B.İ. dizisinde Behram olarak izleyiciyi etkilemeye devam edecek.

(Fotoğraflar: ATV, Sosyal Medya)

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş... - 13

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler