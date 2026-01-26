"Hasretinle Yandı Gönlüm" eseriyle gönlümüze taht kurmuştu! Usta sanatçı Seha Okuş hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen Seha Okuş'un, son günlerde yoğun bakımda olduğu ve birkaç gün önce entübe edildiği ifade edildi.

Usta sanatçının vefatını, sanatçı Bedia Akartürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akartürk, "Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi, TRT İstanbul Radyosu ve Yurttan Sesler sanatçısı Seha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk Halk Müziği camiasına başsağlığı dileriz." dedi.

Seha Okuş'un evde çekilmiş görüntüsü (Kaynak: Sosyal medya)

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Asıl adı Münevver Seha Okuş Özveren olan sanatçı, 7 Nisan 1928'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

Yaklaşık 35 yıl boyunca konservatuvar ve İstanbul Radyosu'nda görev yapan Okuş, 1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Halk Müziği Bölüm Başkanlığı ve repertuvar hocalığı yaptı. Usta sanatçı, aynı zamanda Müjdat Gezen'in halasıydı.