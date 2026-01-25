Usta tiyatrocu Haldun Dormen'e veda | Cenaze namazı Teşvikiye'de kılındı: İzzet Günay fenalaştı
Türk tiyatrosunun duayen ismi Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenirken, çok sayıda ünlü isim Dormen’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dormen, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede İzzet Günay fenalaşarak yere yığıldı.
Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 21 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen'in vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
ACI HABERİ OĞLU VERDİ
Acı haberi oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ömer Dormen mesajında, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Anma töreni, Halit Ergenç'in gözleri dolu şekilde sunduğu programla başladı. Törende Haldun Dormen'in 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı özel bir video gösterildi. Sanatçı dostlarının Dormen'i anlattığı görüntüler salonda duygusal anlar yaşattı. Video gösteriminin ardından usta tiyatrocu dakikalarca ayakta alkışlandı.
Suna Keskin:
"Anlatmak elbette çok zor. 'Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür' diyen; yüzü ve beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı Haldun Dormen. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyim, her şeyimdi. Benim gibi birçok insanın hayatına dokundu. Eğer 60 yıldır sahnedeysem, bu Haldun Dormen sayesinde oldu. Bize inanılmaz, unutulmaz anlar yaşattı. Sahne üzerinde olması gereken her şeyi ondan öğrendim. Benim için bir mucizeydi; bugün onu uğurluyoruz. Onda ilahi bir güç vardı, hiç durmak ve yorulmak bilmedi. Bize örnek olması gerekiyordu, oldu da. Ne mutlu ona ki, ömrünün son anına kadar oyuncu olarak hayatını sürdürebildi."
Melek Baykal:
"Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabeyle maalesef çok az şey paylaşabildim. Keşke Suna Keskin kadar Haldun'la daha fazla anı paylaşma imkanım olsaydı. Keşke bir oyunu bile birlikte oynayabilseydik; bugün bu şansımı uğurluyorum. O hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız."
Tilbe Saran:
"Nezaketinden, cömertliğinden, tutkusundan; bir şeyi sonuna kadar öğrenme merakından, bundan hiç vazgeçmemesinden, son gününe kadar elinden kitabı düşürmemesinden, gençlere güvenmesinden… Gerçekten Haldun Dormen'in iyi yanlarını saymakla bitiremeyeceğim. Kendimizi kıymetli hissettiren biriydi; kendimizi onun gözünden gördüğümüz kadar değerli hissedemeyeceğiz. Herkese, sadece insan olduğu için bile kıymetli olduğunu hissettirmesi olağanüstü bir zarafetti. Işığı hiçbir zaman sönmeyecek. Onun yaşam enerjisi bitebilecek bir şey değil."
Emre Altuğ:
"Haldun Dormen'le ilgili çok hikayem var. Beni pek çok kez ipten almıştır. Konservatuvardayken 'Ben okulu bırakıyorum' demiştim; gerçekten moralimi bozan bir şey olmuştu. Bana, 'Öyle şey olur mu şekerim' diyerek fırça atmıştı. Haldun Dormen'le birlikte çalışmak kadar eğlenceli bir şey yaşamadım. Hiçbir zaman bildiklerini sakınmadan sizinle paylaşırdı. Bu özelliği onu eşsiz bir öğretmen yaptı. O, müzikali var eden adamdır. Ben müzikali onunla tanıdım. Yaptığım her işin içinde, arkasında Haldun Dormen vardı. Haldun Dormen'le tanışmasaydım, bugünkü Emre Altuğ olmazdı."
Halit Ergenç:
"Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi. Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, bu Haldun abi sayesindedir. Bana sorumluluk verip başarmamı sağladı."
Keremcem:
"Haldun Dormen'in hayatına bir kez değmiş bir insanın hayatı bir daha aynı olmaz; özellikle sahne üzerinde. Ben, 20 yıl önce ilk müzikalimde Broadway'den İstanbul'a geldiğinde, Fransızca söylememi istemişti. 'Haldun ağabey, ben Fransızca bilmiyorum, İngilizce söylesek?' demiştim. O da tabii ki 'Yaparsın şekerim' demişti. İnanılmaz bir umut, inanılmaz bir okuldu. Geçen sene bir film setindeydik. Belgrad Ormanı'nda, soğukta çalışıyorduk. Hepimizin aklından 'Hocam, acaba setlere çıkmasanız mı?' düşüncesi geçiyordu. Çünkü yaş hepimiz için aynı şekilde işliyor. Ama onun için öyle değildi. Elbette bunu ona söylemedik; çünkü biliyorduk ki çıkmazsa… Gitmek istemiyordu."
Nevra Serezli:
"Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Onun Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Ben, izin verirseniz, kendi hislerimden bahsetmek istiyorum. Çok üzgünüm; çok şey kaybettim. Geçmişimi, hocamı, rol arkadaşımı, yönetmenimi… Ben dostumu kaybettim. Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Metin'in öbür yarısını kaybettim. On üç yıldır çok büyük bir acı çekiyordum; şimdi acım perçinlendi."
Erol Evgin:
"Lise çağlarımda Dormen Tiyatrosu'nun müdavimiydim. Haldun Dormen'e hayrandım. 1979 sonbaharında artık ünlenmiştim. Egemen Bostancı gelip, 'Bir müzikal yapmak istiyoruz, oynamak ister misin?' dedi. Haldun Dormen'in ismini duyunca, 'Tabii, yaparım' dedim. Tiyatronun en büyük isimleri; Nevra Serezli, Ayşen Gruda vardı. Ben onların yanında nasıl oynarım diye çok korkmuştum. Haldun Dormen bana, 'Yaparsın şekerim' demişti. Eleştirilerini onun kadar kibarca dile getiren kimseyi tanımadım. Bize iki ay oynarsınız demişlerdi; biz iki yıl boyunca Haldun Dormen'in bu büyüsünü sahneledik. Ondan çok şey öğrendim, hâlâ konserlerimde kullanıyorum. Bana insan olarak da çok şey öğretti. Dostluğumuz 47 yıl sürdü ve sürecek. 72. sanat yılımın kutlamasını onunla birlikte geçirmiştim, bunun için çok mutluyum. Çok asil, dürüst, çalışkan ve çağdaş bakışıyla tam bir Cumhuriyet aydını, bir Atatürk sevdalısıydı. Onu yoğun bakımda ziyaret ettim; doktorlar izin verdi, onunla vedalaşabildim. Mekânın cennet olsun Haldun hocamız, ışıklar içinde uyu. Kitaplarını yeniden okuyacağım; yani dostluğumuz hiç bitmeyecek."
Göksel Kortay:
"Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen'i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç 'keşke'si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve 'Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü. Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle 'Yaparsın şekerim' idi. Bu cümlede Haldun Dormen'in bütün yaşamı saklıydı: Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası… Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi. O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun."
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
SEVENLERİ AKIN ETTİ
Cenaze namazına katılmak isteyen sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim, Dormen'e veda etmek için Teşvikiye Camii'ne akın etti.
CENAZE NAMAZINDA FENALAŞTI
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında, 91 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ve sanatçı dostları büyük panik yaşadı. İzzet Günay'a ilk müdahaleyi cenazede bulunan ünlü isimler yaptı. Eşi İpek Günay'ı ise çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzet Günay'ın sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.