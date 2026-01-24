Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör dizi kadrosundan çıkarıldı: İlk açıklama geldi

Yaşanan gelişmelerin ardından Instagram hesabı üzerinden bir metin yayınlayan Doğukan Güngör, "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim" dedi.