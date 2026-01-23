PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Ünlü oyuncudan sevindiren kare!

Ufuk Özkan'dan beklenen o güzel haber nihayet geldi. Organ nakli için kritik bir sürece giren ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, yaptığı yeni açıklamayla müjdeyi duyurdu. "Donör arayışında sona geldik" diyen kardeş Özkan, sürecin %90 oranında olumlu ilerlediğini belirtti. Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. Kıvırcık, sosyal medya hesabında Özkan ile çekilen karesini yayınladı.

'Geniş Aile' dizisinin 'Cevahir'i Ufuk Özkan, bir süredir hastanede yaşam savaşı veriyordu.

2023 yılından beri karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve sağlık durumu kötüleştiği için organ nakli sırasına alınan ünlü oyuncunun durumu sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak karanlık bulutlar dağılmaya başladı!

Ufuk Özkan için uygun donör arayışı sürerken, beklenen müjdeli haberi kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Ufuk Özkan’dan güzel haber: Donör bulundu!

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili umut verici gelişmeleri aktaran Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakliyle ilgili sizinle güzel gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir."

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE!

Umut Özkan, açıklamasının devamında sürecin netleşeceği tarihi de işaret ederek hayranlarını heyecanlandırdı.Özkan"Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonucu sizinle paylaşacağız"dedi.

HASTANEDEKİ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. Kıvırcık, sosyal medya hesabında Özkan ile çekilen karesini yayınladı.

Hastanede tedavisi devam eden ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

