Robert Pattinson Türk şarkıcıya hayran kaldı: “Çok havalı”
Dünya ünlü oyuncu Robert Pattinson'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Yeni filmiyle gündemde olan ünlü aktör, favori müzik listesindeki Türk ismi ilk kez açıkladı. İşte Pattinson’ın "Çok havalı, ona bayılıyorum" dediği o gizli favorisi!
Dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri olan ve "Odyssey" filmiyle 2026'ya damga vurmaya hazırlanan Robert Pattinson, gizli favorisini açıkladı.
Yoğun set temposunda dinlenmek için müziğe sığınan Pattinson'ın listesindeki Türk sanatçı büyük merak uyandırdı.
DÜNYA DEVLERİNİN ARASINDA BİR TÜRK!
Müzik listesini Bob Marley gibi efsanelerle dolduran Pattinson, röportajında Türk asıllı genç yetenek Nilüfer Yanya'dan da bahsetti. GQ dergisine röportaj veren Pattinson, Yanya için "Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum"ifadelerini kullandı.
Pattinson'ın bu övgüleri, gözleri bir anda Londra sokaklarından dünya sahnesine çıkan o genç isme çevirdi. Peki, dünya starını kendine hayran bırakan bu "havalı" yetenek kim?
NİLÜFER YANYA KİMDİR?
Nilüfer Yanya, 1995 yılında Londra'da Türk bir babanın ve Barbadoslu bir annenin kızı olarak hayata gözlerini açtı. Müzik yolculuğuna çok küçük yaşlarda adım atan sanatçı; The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilendi.
2016 yılında adını duyurmaya başlayan genç yetenek, 2019'da müzikseverlerle buluşturduğu "Miss Universe" albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Başarısını "Inside Out" ve "Painless" gibi çalışmalarıyla perçinleyen Yanya, kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı.
İSMİ İSTANBUL'DA BİR RADYODAN GELİYOR
Nilüfer Yanya'nın isminin hikayesi de bir hayli ilginç. Daha önce verdiği bir röportajda adının hikayesinden bahseden Nilüfer Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.
