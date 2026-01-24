Robert Pattinson Türk şarkıcıya hayran kaldı: “Çok havalı”

Pattinson'ın bu övgüleri, gözleri bir anda Londra sokaklarından dünya sahnesine çıkan o genç isme çevirdi. Peki, dünya starını kendine hayran bırakan bu "havalı" yetenek kim?

NİLÜFER YANYA KİMDİR? Nilüfer Yanya, 1995 yılında Londra'da Türk bir babanın ve Barbadoslu bir annenin kızı olarak hayata gözlerini açtı. Müzik yolculuğuna çok küçük yaşlarda adım atan sanatçı; The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilendi.

2016 yılında adını duyurmaya başlayan genç yetenek, 2019'da müzikseverlerle buluşturduğu "Miss Universe" albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Başarısını "Inside Out" ve "Painless" gibi çalışmalarıyla perçinleyen Yanya, kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı.

İSMİ İSTANBUL'DA BİR RADYODAN GELİYOR Nilüfer Yanya'nın isminin hikayesi de bir hayli ilginç. Daha önce verdiği bir röportajda adının hikayesinden bahseden Nilüfer Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.