Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: “Bu yaşımda en çok ona hırslandım”

Ünlü oyuncu Pelin Karahan , Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti, samimiyetin dozunu zirveye taşıdı! Evdeki oğullarının "Ne giydin, kaçta geleceksin?" sorularından, ofiste robot süpürgeyle verdiği "hırs" dolu teknoloji savaşına kadar her şeyi ilk kez anlattı.

"Maddi kaygım kalmadı" diyen Karahan'ın, "Benim için 'üstten bakıyor' diyorlar" itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Pelin Karahan'ın o çok konuşulacak röportajından öne çıkanlar...

"HIRS YAPTIM, O ROBOTU ÇALIŞTIRDIM!"

Pelin Karahan, hayatta en son neyi hedeflediği ve neye hırslandığı sorusuna, herkesi gülümseten ama bir o kadar da hırsını gösteren şu yanıtı verdi:

"Okuyucular "Buna mı hırslandı" diyebilir fakat en son en çok hırslandığım şey; robot süpürgeler vardır ya, ofisime bir tane ondan aldım. Ama asla internete bağlayamadım, ofisimi temizletemedim yani kısaca aleti kullanamıyorum.