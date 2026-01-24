Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: “Bu yaşımda en çok ona hırslandım”
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Şamdan Plus'a verdiği röportajda adeta içini döktü! Ofisteki robot süpürgeyle verdiği "hırs" dolu savaşından, oğullarından gelen "Ne giydin?" sorgusuna kadar her şeyi anlattı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulacak o itirafları...
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti, samimiyetin dozunu zirveye taşıdı! Evdeki oğullarının "Ne giydin, kaçta geleceksin?" sorularından, ofiste robot süpürgeyle verdiği "hırs" dolu teknoloji savaşına kadar her şeyi ilk kez anlattı.
"Maddi kaygım kalmadı" diyen Karahan'ın, "Benim için 'üstten bakıyor' diyorlar" itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Pelin Karahan'ın o çok konuşulacak röportajından öne çıkanlar...
"HIRS YAPTIM, O ROBOTU ÇALIŞTIRDIM!"
Pelin Karahan, hayatta en son neyi hedeflediği ve neye hırslandığı sorusuna, herkesi gülümseten ama bir o kadar da hırsını gösteren şu yanıtı verdi:
"Okuyucular "Buna mı hırslandı" diyebilir fakat en son en çok hırslandığım şey; robot süpürgeler vardır ya, ofisime bir tane ondan aldım. Ama asla internete bağlayamadım, ofisimi temizletemedim yani kısaca aleti kullanamıyorum.
Servisi arıyorum olmuyor, internetten bakıyorum olmuyor, kafaya taktım ve günlerce uğraşa uğraşa kendimi bu yaşımda en teknolojik noktaya getirip o robotu çalışır hale kendi başıma getirdim ve bu saçma şeyle gurur duyuyorum. Bu beni çok hırslandırmıştı"
"EVDE İKİ TANE KAYINVALİDE VAR GİBİ!"
Oğullarıyla olan iletişiminden bahseden Karahan, çocuklarının kendisine olan düşkünlüğünü ilginç bir benzetmeyle anlattı:
"Özellikle şu sıralar bana çok düşkün oldular, neden bilmiyorum ama. "Kaçta geleceksin, kaçta çıkacaksın, ne giydin" gibi şeyler söylüyorlar, iki tane kayınvalide var gibi evde. Hoşuma gidiyor aslında benimle olan iletişimleri, benimle ilgilenmeleri, meraklı olmaları...
Olabildiğince onlarla bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum tabii aynı zamanda o disiplini de kaybetmemeye çalışıyorum. Çocukla çok arkadaş gibi olmamak gerekiyor bence. Çocuk disiplin sever diye düşünüyorum. Kendi başlarına bırakmamak lazım bazı durumlarda"
"MADDİ KAYGIM VE KENDİMİ İSPATLAMA DERDİM YOK"
Kariyerinin bulunduğu noktayı tarif ederken oldukça net konuşan ünlü oyuncu, 40'lı yaşların konforunu şu sözlerle özetledi:
"Kariyerimin başlarındaki kaygılarım yok, maddi kaygım yok, kendimi ispatlama derdim yok. Daha kaygısız ve daha kendinden emin olduğum bir dönemdeyim.
Kaygısız bir şekilde mesleğini devam ettirebiliyor olmak çok keyifli, bu büyük bir lüks. Ve bence 40'lı yaşlar kadın oyuncuların kendini duygusal açıdan seyirciye en iyi ifade edebildiği yaş"
"ÜSTTEN BAKIYOR DİYORLAR"
Halkın ve çevresinin kendisine dair önyargılarını açık yüreklilikle dile getiren Karahan, samimi bir itirafta bulundu:
"Tabii ki de önyargılı yaklaşanlar oluyor. Dışarıdan, "Çok cool duruyor, kesin çok samimi değildir, çok üstten bakıyor" diyenler oluyor, bunları duyuyorum.
Biraz sohbet edince de "Ya böyle olduğunu düşünmemiştik" diyorlar genelde. Biraz kontrollü ve mesafeli duruyorum galiba"
HAFTADA 5 GÜN TER DÖKÜYOR!
Pelin Karahan, spor rutinini ve beslenme sırlarını da paylaştı. Zayıflamak için değil, sağlıklı yaşam için sporun şart olduğunu belirten Karahan şöyle konuştu:
"Haftada en az beş gün spor yapıyorum. Şu an da üç gün fonksiyonel antrenman yapıyorum, iki gün pilates yapıyorum, araya biraz tenis sokuşturmaya çalışıyorum özellikle iyi havalarda.
Bir aralar boks yapıyordum ciddi bir derecede. Spor yapmayı çok seviyorum, zayıflamak için değil de sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazımdır spor"
CİLDİNİN SIRRI: "MAKYAJLA ASLA UYUMAM"
Pürüzsüz cildiyle dikkat çeken oyuncu, cilt bakımı konusunda ne kadar disiplinli olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Güzel bakıyorum cildime, yalan yok. Makyaj ile uyumamaya özen gösteriyorum. Makyajı da çok severim ama cilt bakımı yapmayı çok daha seviyorum.
Fakat beslenme de çok şeyi değiştiriyor ciltte. Kaliteli beslendiğin zaman, uykunu aldığın zaman cilde büyük bir şekilde yansıyor. Özellikle bu yaşlarda ve bundan sonra daha çok dikkat etmem lazım. Biraz da genetik tabii ki"
Fotoğraflar: Şamdan Plus, Sosyal Medya