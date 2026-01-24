Oya Unustası’ndan "doğallık" manifestosu! Kimyasal tonikleri çöpe atacak iki malzemeli sır

Spor salonlarında saatler geçirmek yerine hayatın dinamizmine inanan Oya Unustası, hareketliliği bir yaşam biçimi olarak görüyor.

Klasik egzersiz metotlarından ziyade keyif aldığı anları fiziksel bir aktiviteye dönüştüren oyuncu, formda kalmanın en neşeli yolunu şu şekilde özetliyor:

"Özellikle görev gibi veya bir amaç belirleyerek spor yapmak fikri yerine, keyfimce yüzmek, dalgalarla dövüşmek, müzik duyunca dans etmek, nereye gittiğimi bilmeden yürümek, çocuklarla ip atlamak, oyun oynamak düşüncesi bana daha iyi geliyor. Mekik çekmek yerine, kahkaha atarken karın kası çalışmak gibisi var mı?"