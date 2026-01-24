PODCAST CANLI YAYIN

Oya Unustası’ndan "doğallık" manifestosu! Kimyasal tonikleri çöpe atacak iki malzemeli sır

Güller ve Günahlar'ın Berrak'ı Oya Unustası'nın porselen cildinin ve formda kalmasının sırrı ortaya çıktı. Estetiğe ve pahalı kremlere meydan okuyan oyuncunun evde uyguladığı düşük bütçeli yöntemlere hazır olun!

Güzellik standartlarının her geçen gün değiştiği günümüzde, bazı isimler doğallığın gücüne inanarak fark yaratıyor. Bu akşam Güller ve Günahlar dizisinde Berrak karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Oya Unustası, tam da bu noktada dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncunun porselen gibi görünen cildi ve formda görüntüsü, izleyiciyi "Acaba sırrı ne?" sorusuna yöneltiyor. Meğer çözüm, sanıldığı kadar uzaklarda ve maliyetli değilmiş.

Kimyasal Tonik Yerine İki Doğal Malzeme

Oya Unustası, cilt bakımında karmaşık ve pahalı ürünler yerine doğanın sunduğu basit çözümlere güveniyor.

Cilt temizliğinin temelini iki malzemeyle atan oyuncu, yıllar önce verdiği röportajda rutinini şu sözlerle açıklıyor:

"Aslında sır değil, doğadan gelen mucizeleri unutuyoruz. Olabildiğince onlardan faydalanmaya çalışıyorum. Cilt temizliği için tonik olarak gül suyu ve soda kullanıyorum"

"Kil, Yoğurt ve Bal" Üçlüsüyle Gelen Denge

Cildin nem ve hassasiyet dengesini korumak için mutfağındaki malzemelerden maskeler hazırlayan Unustası, cildin ihtiyacına göre farklı bir yöntem izliyor.

Oyuncu, "Dengelemek için kil maskeleri, hassasiyet ve nem için yoğurtlu ve ballı maskeler yapıyorum"diyor.

Estetik Müdahalelere Karşı Doğallık Duruşu

Güzelliğin bıçak altına yatmadan da mümkün olduğunu savunan oyuncu, estetik konusundaki fikrini açık bir dille ifade ediyor.

Başkalarının kararlarına saygı duymakla birlikte kendi tercihini şu sözlerle belirtiyor: "Doğallıktan yanayım ama insan nasıl iyi hissediyorsa, nasıl mutlu olacaksa öyle davranmalı... Kendi adıma düşünmüyorum"

Karın Kaslarının Formülü: Kahkaha Atmak!

Spor salonlarında saatler geçirmek yerine hayatın dinamizmine inanan Oya Unustası, hareketliliği bir yaşam biçimi olarak görüyor.

Klasik egzersiz metotlarından ziyade keyif aldığı anları fiziksel bir aktiviteye dönüştüren oyuncu, formda kalmanın en neşeli yolunu şu şekilde özetliyor:

"Özellikle görev gibi veya bir amaç belirleyerek spor yapmak fikri yerine, keyfimce yüzmek, dalgalarla dövüşmek, müzik duyunca dans etmek, nereye gittiğimi bilmeden yürümek, çocuklarla ip atlamak, oyun oynamak düşüncesi bana daha iyi geliyor. Mekik çekmek yerine, kahkaha atarken karın kası çalışmak gibisi var mı?"

Oya Unustası'nın yıllar önce dile getirdiği bu "doğallık manifestosu", bugün hala güzellik dünyasında geçerliliğini koruyor. Karmaşık rutinler ve pahalı uygulamalar yerine doğanın sunduğu mütevazı çözümlerle barışık olan oyuncu, hem ekran duruşuyla hem de yaşam felsefesiyle sadeliğin en güçlü estetik olduğunu kanıtlıyor.

