Kanderi yenen Cansever: “Artık hayatı farklı yaşayacağım”
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemiyi dize getirdi. Kanser savaşını kazandığını müjdeleyen şarkıcı, şimdi de hayatına dair radikal bir karara imza attı.
Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Cansever, geçtiğimiz dönemde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ancak şarkıcı, bu zorlu sınavdan galibiyetle çıkmayı başardı.
Hastalık sürecinin en başında sevenlerine seslenen Cansever, yaşadığı durumu şu sözlerle paylaşmıştı: "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum"
ZORLU MÜCADELE MÜJDEYLE BİTTİ: "BAŞARDIK CANLARIM!"
Gördüğü tedavinin ardından kanser savaşında zafer kazanan Cansever, beklenen o müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurdu.
Yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık"ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından hayranlarından binlerce "Çok şükür" mesajı yağdı.
YENİ HAYAT İÇİN RADİKAL KARAR!
Sağlığına kavuşan Cansever, lösemi ile mücadelesinin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açtı.
Yaşadığı zor günlerin ardından radikal kararlar aldığını belirten sanatçı, yeni bir paylaşım yaparak hayat felsefesindeki değişimi şu sözlerle ilan etti: "Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım."
Artık sadece kendi mutluluğuna odaklanacağını belirten ünlü ismin bu kararı, takipçilerinden büyük destek gördü.
Cansever'in "Allah kimseyi dostsuz bırakmasın" başlığıyla yaptığı paylaşımda dikkat çekti.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya