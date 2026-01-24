Kanderi yenen Cansever: “Artık hayatı farklı yaşayacağım”

Hastalık sürecinin en başında sevenlerine seslenen Cansever, yaşadığı durumu şu sözlerle paylaşmıştı: "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum"