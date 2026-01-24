Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Son açıklama avukatından!

Ayata, sürecin hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir. Manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz"