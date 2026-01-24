Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Son açıklama avukatından!
15 Ekim'de evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayranları “Son durumu nasıl?” sorusunun yanıtını arıyor. Ünlü şarkıcının son durumuna ilişkin açıklama ise avukatından geldi.
15 Ekim 2025'te evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.
O günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren sanatçı hakkında çıkan asılsız iddialar menajeri tarafından sık sık yalanlanarak Ürek'in son durumu hakkında bilgi verilmişti.
Sosyal medyada bilgi kirliliği yaşanırken ünlü şarkıcının son durumuna ilişkin açıklamayı avukatı Berrin Ayata yaptı.
Ayata, sürecin hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir. Manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz"
Hastaneden gelen bilgilerde tüm tıbbi prosedürlerin eksiksiz uygulandığı belirtilirken, sanatçının durumunun "kısmi olarak olumlu" yönde seyrettiği kamuoyuna duyurulmuş oldu.