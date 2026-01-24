Bali’de yağmurun tadını böyle çıkardı: Melis Sezen’in havuz dansı olay oldu
Melis Sezen, yoğun iş temposuna Bali tatiliyle ara verdi. Ancak Sezen’in egzotik tatilinden paylaştığı dans videosu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte yağmur altında sergilediği dans performansı...
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Melis Sezen, bu kez rotayı Bali'ye kırdı. Egzotik tatilinden kesitler paylaşan ünlü oyuncu, havuz videosuyla gündem oldu.
Dans tutkusuyla tanınan ve bu enerjisini sık sık dijital dünyada gözler önüne seren Melis Sezen, tatilinde de geleneğini bozmadı.
Bali'de bastıran yağmura aldırış etmeyen oyuncu, kendisini havuza bırakarak dans etmeye başladı. Yağmur altında dakikalarca dans eden Sezen, o anları saniye saniye kaydettirerek takipçilerinin beğenisine sundu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sezen'in dans performansı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Bazı takipçileri bu enerjiyi doğal bulsa da büyük bir kesim oyuncunun bu hareketlerini "ilgi çekme çabası" olarak yorumladı.
Yağmurun altında sergilenen bu havuz şovu, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.
İşte o paylaşım...Melis Sezen'den olay yaratan havuz dansı! (VİDEO)