2026 Oscar ödülleri: İşte adayların tam listesi

Oscar sahnesinde heyecan dorukta. Adayların açıklanmasıyla birlikte yarışın favorileri de netleşti. Sinners rekor adaylıkla öne çıkarken güçlü yapımlar ve yıldız isimler ödül gecesi için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. Tören 15 Mart'ta start alacak.

Hollywood'un kalbi bir kez daha Oscar heyecanıyla atıyor. Sinema dünyasının son bir yılına damga vuran yapımları ve yıldızları onurlandıracak adaylar açıklandı. Rekorların kırıldığı, sürprizlerin konuşulduğu Oscar yarışında ödül gecesi için geri sayım başladı.

(Jessie Buckley (solda) ve Rose Byrne (sağda) en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterilirken, Teyana Taylor (ortada) en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi)

En İyi Film

  1. Bugonia
  2. F1
  3. Frankenstein
  4. Hamnet
  5. Marty Supreme
  6. One Battle After Another
  7. The Secret Agent
  8. Sentimental Value
  9. Sinners
  10. Train Dreams


En İyi Kadın Oyuncu

  1. Jessie Buckley, Hamnet
  2. Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  3. Kate Hudson, Song Sung Blue
  4. Renate Reinsve, Sentimental Value
  5. Emma Stone, Bugonia

En İyi Erkek Oyuncu

  1. Timothée Chalamet, Marty Supreme
  2. Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  3. Ethan Hawke, Blue Moon
  4. Michael B. Jordan, Sinners
  5. Wagner Moura, The Secret Agent

(Sinners 16 adaylıkla Oscar tarihine geçti)

En İyi Yönetmen

  1. Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  2. Ryan Coogler, Sinners
  3. Josh Safdie, Marty Supreme
  4. Joachim Trier, Sentimental Value
  5. Chloé Zhao, Hamnet


En İyi Özgün Şarkı

  1. "Dear Me", Diane Warren: Relentless
  2. "Golden", KPop Demon Hunters
  3. "I Lied to You", Sinners
  4. "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
  5. "Train Dreams", Train Dreams

En İyi Özgün Müzik (Skor)

  1. Bugonia
  2. Frankenstein
  3. Hamnet
  4. One Battle After Another
  5. Sinners

(Marty Supreme dokuz dalda aday gösterildi)

En İyi Ses

  1. F1
  2. Frankenstein
  3. One Battle After Another
  4. Sinners
  5. Sirât

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

  1. "Butcher's Stain"
  2. "A Friend of Dorothy"
  3. "Jane Austen's Period Drama"
  4. "The Singers"
  5. "Two People Exchanging Saliva"

En İyi Görüntü Yönetimi

  1. Frankenstein
  2. Marty Supreme
  3. One Battle After Another
  4. Sinners
  5. Train Dreams

(Frankenstein dokuz adaylık aldı)

En İyi Uzun Metraj Belgesel

  1. The Alabama Solution
  2. Come See Me in the Good Light
  3. Cutting Through Rocks
  4. Mr. Nobody Against Putin
  5. The Perfect Neighbor


En İyi Kısa Belgesel

  1. "All the Empty Rooms"
  2. "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
  3. "Children No More: Were and Are Gone"
  4. "The Devil Is Busy"
  5. "Perfectly a Strangeness"

En İyi Kurgu

  1. F1
  2. Marty Supreme
  3. One Battle After Another
  4. Sentimental Value
  5. Sinners

(Oscar ödül töreni 15 Mart’ta yapılacak)

En İyi Görsel Efekt

  1. Avatar: Fire and Ash
  2. F1
  3. Jurassic World Rebirth
  4. The Lost Bus
  5. Sinners

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  1. Benicio del Toro, One Battle After Another
  2. Jacob Elordi, Frankenstein
  3. Delroy Lindo, Sinners
  4. Sean Penn, One Battle After Another
  5. Stellan Skarsgård, Sentimental Value

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  1. Elle Fanning, Sentimental Value
  2. Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  3. Amy Madigan, Weapons
  4. Wunmi Mosaku, Sinners
  5. Teyana Taylor, One Battle After Another

(Oscar gecesinin sunucusu Conan O’Brien olacak)

En İyi Uluslararası Film

  1. Brezilya, The Secret Agent
  2. Fransa, It Was Just an Accident
  3. Norveç, Sentimental Value
  4. İspanya, Sirât
  5. Tunus, The Voice of Hind Rajab

En İyi Kostüm Tasarımı

  1. Avatar: Fire and Ash
  2. Frankenstein
  3. Hamnet
  4. Marty Supreme
  5. Sinners

En İyi Sanat Yönetimi (Prodüksiyon Tasarımı)

  1. Frankenstein
  2. Hamnet
  3. Marty Supreme
  4. One Battle After Another
  5. Sinners

En İyi Saç ve Makyaj

  1. Frankenstein
  2. Kokuho
  3. Sinners
  4. The Smashing Machine
  5. The Ugly Stepsister

2026 Oscar ödülleri: İşte adayların tam listesi-8

En İyi Uyarlama Senaryo

  1. Bugonia
  2. Frankenstein
  3. Hamnet
  4. One Battle After Another
  5. Train Dreams

En İyi Özgün Senaryo

  1. Blue Moon
  2. It Was Just an Accident
  3. Marty Supreme
  4. Sentimental Value
  5. Sinners

En İyi Animasyon Film

  1. Arco
  2. Elio
  3. KPop Demon Hunters
  4. Little Amélie or the Character of Rain
  5. Zootopia 2

En İyi Kısa Animasyon Film

  1. "Butterfly"
  2. "Forevergreen"
  3. "The Girl Who Cried Pearls"
  4. "Retirement Plan"
  5. "The Three Sisters"

En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)

  1. Hamnet
  2. Marty Supreme
  3. One Battle After Another
  4. The Secret Agent
  5. Sinners

