Wanda Nara'dan Icardi'ye performans kumpası: Türkleri sevmiyordu iddiası

Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim, Arjantinli yıldızın ağır hırsızlık suçlamaları sonrası bambaşka bir boyuta evrildi. Icardi'nin, Nara'nın kendisini 7 milyon Euro dolandırdığını ve çocuklarını göstermediğini iddia etmesi üzerine Wanda Nara'dan eski eşinin futbol kariyerini hedef alan sinsi bir hamle geldi.

Nara,"Bu kulüple anlaşmak benim için çok zor oldu; sen gelmeden önce de bu kulübün taraftarıydım. Sen bu anlaşmayı istemiyor, ligi ve Türkleri sevmiyor olsan bile çok iyi bir sözleşme sağladık"dedi.