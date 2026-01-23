Wanda Nara'dan Icardi'ye performans kumpası: Türkleri sevmiyordu iddiası
Mauro Icardi'nin 7 milyon Euro'luk hırsızlık suçlamasına yanıt veren Wanda Nara, savunma yerine "saldırı" taktiğini seçti. Icardi'nin son maçlardaki performans düşüşünü ve kaçırdığı penaltıları fırsat bilen Nara, Galatasaray taraftarını ayağa kaldıracak o iddiayı ortaya attı: "Ligi ve Türkleri sevmiyordun!" İşte Icardi'yi taraftarın hedefi haline getirmeyi amaçlayan o şok açıklamalar...
Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim, Arjantinli yıldızın ağır hırsızlık suçlamaları sonrası bambaşka bir boyuta evrildi. Icardi'nin, Nara'nın kendisini 7 milyon Euro dolandırdığını ve çocuklarını göstermediğini iddia etmesi üzerine Wanda Nara'dan eski eşinin futbol kariyerini hedef alan sinsi bir hamle geldi.
"LİGİ VE TÜRKLERİ SEVMİYORDUN" İDDİASI
Wanda Nara, Icardi'nin Fethiyespor maçında kaçırdığı iki penaltının yarattığı tepkiyi fırsat bildi. Icardi'yi sarı-kırmızılı tribünlerin önüne atmak için "Türkleri sevmiyordu" kartını oynayan Nara, şok iddiada bulundu.
Nara,"Bu kulüple anlaşmak benim için çok zor oldu; sen gelmeden önce de bu kulübün taraftarıydım. Sen bu anlaşmayı istemiyor, ligi ve Türkleri sevmiyor olsan bile çok iyi bir sözleşme sağladık"dedi.
Nara, söyle devam etti:"Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluğa odaklanmanı istiyorum; o dönemde beni takdir etmeyi bilmiştin. Kızlarımız için her zaman bir aile olacağız. Yine onlar için, birlikte kurduğumuz kariyer yolunda sana en iyisini diliyorum.
İmajın için ne kadar emek verdiğimi biliyorsun. Milano'daki moda anlaşmalarının bana ne kadar pahalıya mal olduğunu da... Ama şimdi imajın yerle bir oldu"
"PENALTI" GÖNDERMESİYLE HEDEF ŞAŞIRTTI
Nara, yıldız futbolcunun konsantrasyon kaybına vurgu yaparak "Bu aylarda odaklanmalısın; konsantrasyon kaybın odaklanmana izin vermiyor. İki penaltıyı kaçırdığın gün olduğu gibi"dedi.Mauro Icardi'nin penaltı şanssızlığı
Bu sözler, sosyal medyada "Wanda, Icardi'nin performansını kullanarak onu taraftara kırdırmak istiyor" şeklinde yorumlandı.
Olayın Geçmişi!
Wanda Nara'nın geçtiğimiz gün yaptığı"Sonsuza dek aileyiz"açıklaması Icardi'yi çileden çıkardı.
Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu. Benden 7 milyon euro para çaldı" dedi.
Nara'nın Icardi'nin yeni nişanlısı China Suarez'e takıntısı nedeniyle"9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak" dedi.
Arjantili yıldız,"Tek bağ, çocuklarımın annesi olması"ifadelerini kullandı.
