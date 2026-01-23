PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama

Ufuk Özkan'dan beklenen o güzel haber nihayet geldi. Organ nakli için kritik bir sürece giren ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, yaptığı yeni açıklamayla müjdeyi uyurdu. "Donör arayışında sona geldik" diyen kardeş Özkan, sürecin %90 oranında olumlu ilerlediğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama

'Geniş Aile' dizisinin 'Cevahir'i Ufuk Özkan, bir süredir hastanede yaşam savaşı veriyordu.

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama-2

2023 yılından beri karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve sağlık durumu kötüleştiği için organ nakli sırasına alınan ünlü oyuncunun durumu sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak karanlık bulutlar dağılmaya başladı!

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama-3

Ufuk Özkan için uygun donör arayışı sürerken, beklenen müjdeli haberi kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama-4

Ufuk Özkan’dan güzel haber: Donör bulundu!

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili umut verici gelişmeleri aktaran Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakliyle ilgili sizinle güzel gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir."

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama-5

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE!

Umut Özkan, açıklamasının devamında sürecin netleşeceği tarihi de işaret ederek hayranlarını heyecanlandırdı.

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan’dan yeni açıklama-6

Özkan"Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonucu sizinle paylaşacağız"dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler