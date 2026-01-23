Funda Arar’ın sosyal medya isyanı: “Buradayım, şunu yedim... Ne yapalım yani?”

Ünlü şarkıcı Funda Arar , sosyal medyanın "sahte" dünyasına karşı kılıçları çekti. Dijital platformlardaki tekdüze içeriklerden ve bitmek bilmeyen gösteriş merakından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arar, gündeme damga vuran bir çıkış yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımların birbirinin kopyası haline gelmesine ve insanların sürekli bir ispat çabası içinde olmasına ateş püskürdü.

"SÜREKLİ AYNI ŞEYLER, NE YAPALIM YANİ?"

Ünlü sanatçı, isyanını şu sözlerle özetledi:"Sürekli aynı şeyler… Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim. Eee tamam, ne yapalım yani?"