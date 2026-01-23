Funda Arar’ın sosyal medya isyanı: “Buradayım, şunu yedim... Ne yapalım yani?”
Funda Arar, sosyal medyanın pırıltılı ancak içi boş dünyasına savaş açtı. Ünlü şarkıcı, her gün maruz kaldığımız "yediğini içtiğini paylaşma" çılgınlığına karşı sessizliğini bozdu. Arar'ın, sanal dünyanın yapmacıklığına yönelik sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
Ünlü şarkıcı Funda Arar, sosyal medyanın "sahte" dünyasına karşı kılıçları çekti. Dijital platformlardaki tekdüze içeriklerden ve bitmek bilmeyen gösteriş merakından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arar, gündeme damga vuran bir çıkış yaptı.
"SÜREKLİ AYNI ŞEYLER, NE YAPALIM YANİ?"
Sosyal medyadaki paylaşımların birbirinin kopyası haline gelmesine ve insanların sürekli bir ispat çabası içinde olmasına ateş püskürdü.
Ünlü sanatçı, isyanını şu sözlerle özetledi:"Sürekli aynı şeyler… Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim. Eee tamam, ne yapalım yani?"
Sahne performansları dışında özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Arar'ın bu duruşu, sosyal medya dünyasında "gerçeklik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Kimisi Arar'a hak verirken kimisi ünlü şarkıcının sözlerine karşı çıktı.
