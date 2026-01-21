Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu
Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Annesi Suna Yıldızoğlu ile çocukluk yıllarına ait bir videoyu yayımlayan Allen’ın, annesine olan benzerliği bir kez daha magazin gündemine oturdu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yasemin Kay Allen, son paylaşımıyla takipçileriyle samimi bir bağ kurdu.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan annesi Suna Yıldızoğlu ile yıllar önce katıldığı bir televizyon programına ait görüntüleri yayımlayan Allen, adeta nostalji rüzgarı estirdi.
Ünlü oyuncunun çocukluk halleri, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Kopyası Gibi: Anne-Kız Benzerliği Yeniden Gündemde
Yıllar öncesine ait bu video, Yasemin Kay Allen'ın çocukluk halinin annesi Suna Yıldızoğlu'na olan çarpıcı benzerliğini bir kez daha kanıtladı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Allen'ın annesine olan benzerliğine dikkat çekildi.
Hem kariyeri hem de günlük yaşamıyla ilgi odağı olan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, "Armut dibine düşer" dedirtti.
Günlük yaşamına dair kesitleri sık sık paylaşan güzel oyuncu, bu kez tercihini nostaljiden yana kullanarak Yıldızoğlu ile arasındaki sıcak anne-kız bağını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Sosyal medya