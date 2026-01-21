PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu

Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Annesi Suna Yıldızoğlu ile çocukluk yıllarına ait bir videoyu yayımlayan Allen’ın, annesine olan benzerliği bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yasemin Kay Allen, son paylaşımıyla takipçileriyle samimi bir bağ kurdu.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-2

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan annesi Suna Yıldızoğlu ile yıllar önce katıldığı bir televizyon programına ait görüntüleri yayımlayan Allen, adeta nostalji rüzgarı estirdi.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-3

Ünlü oyuncunun çocukluk halleri, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-4

Kopyası Gibi: Anne-Kız Benzerliği Yeniden Gündemde

Yıllar öncesine ait bu video, Yasemin Kay Allen'ın çocukluk halinin annesi Suna Yıldızoğlu'na olan çarpıcı benzerliğini bir kez daha kanıtladı.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-5

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Allen'ın annesine olan benzerliğine dikkat çekildi.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-6

Hem kariyeri hem de günlük yaşamıyla ilgi odağı olan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, "Armut dibine düşer" dedirtti.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-7

Günlük yaşamına dair kesitleri sık sık paylaşan güzel oyuncu, bu kez tercihini nostaljiden yana kullanarak Yıldızoğlu ile arasındaki sıcak anne-kız bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu-8

Fotoğraflar: Sosyal medya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler