Yasemin Kay Allen’dan nostalji! Suna Yıldızoğlu ile o videosu olay oldu

Kopyası Gibi: Anne-Kız Benzerliği Yeniden Gündemde Yıllar öncesine ait bu video, Yasemin Kay Allen'ın çocukluk halinin annesi Suna Yıldızoğlu'na olan çarpıcı benzerliğini bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Allen'ın annesine olan benzerliğine dikkat çekildi.

Hem kariyeri hem de günlük yaşamıyla ilgi odağı olan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, "Armut dibine düşer" dedirtti.

Günlük yaşamına dair kesitleri sık sık paylaşan güzel oyuncu, bu kez tercihini nostaljiden yana kullanarak Yıldızoğlu ile arasındaki sıcak anne-kız bağını bir kez daha gözler önüne serdi.