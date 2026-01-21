Ufuk Özkan’a yakın arkadaşlarından yürek yakan mesaj: Güzel günlerimizi hatırla dostum!

"Geniş Aile", "Oflu Hoca" ve "Emret Komutanım" gibi projelerde yer alan Ufuk Özkan , 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan 50 yaşındaki oyuncu için karaciğer nakli hayati önem taşırken, sanat camiası adeta seferberlik ilan etti.

Ufuk Özkan için acil donör arayışı sürerken, ünlüler dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu. Donör bulunması için seferber olan isimlerin arasında Melek Baykal, Perihan Savaş, Tuba Büyüküstün, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi oyuncular da yer aldı.

Kardeşi Umut Özkan'dan Açıklama

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan ise donör başvuruları hakkında hayati bir bilgi paylaşarak, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve İstanbul dışından abimin hayranları ve sevenleri tarafından gösterilen donör olma isteği bizim için çok kıymetli, herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz"