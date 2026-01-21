Ufuk Özkan’a yakın arkadaşlarından yürek yakan mesaj: Güzel günlerimizi hatırla dostum!
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve acil donör bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan için sanat dünyası tek yürek oldu. Hastane odasında yaşam mücadelesi veren Özkan’ın dostlarından gelen nostaljik paylaşım ise sevenlerini duygulandırdı: “İyi olacaksın dostum çok az kaldı!”
"Geniş Aile", "Oflu Hoca" ve "Emret Komutanım" gibi projelerde yer alan Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan 50 yaşındaki oyuncu için karaciğer nakli hayati önem taşırken, sanat camiası adeta seferberlik ilan etti.
Sanat Dünyası Tek Yürek: İsimler Sıraya Girdi!
Ufuk Özkan için acil donör arayışı sürerken, ünlüler dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu. Donör bulunması için seferber olan isimlerin arasında Melek Baykal, Perihan Savaş, Tuba Büyüküstün, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi oyuncular da yer aldı.
Kardeşi Umut Özkan'dan Açıklama
Oyuncunun kardeşi Umut Özkan ise donör başvuruları hakkında hayati bir bilgi paylaşarak, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul ve İstanbul dışından abimin hayranları ve sevenleri tarafından gösterilen donör olma isteği bizim için çok kıymetli, herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz"
"O Günler Gibi Aramızda Olacaksın"
Ufuk Özkan'ın yakın arkadaşlarından ise duygulandıran bir paylaşım geldi. Hastanede tedavi gören Ufuk Özkan'ın yakın dostları, sanatçının gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Ufuk Özkan'ın gençlik halini yayımlayan dostları, nostaljik karelere;"Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum çok az kaldı"notunu düştü.
O paylaşımı Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da kendi sayfasında yayınladı.
Fotoğraflar: Sosyal medya