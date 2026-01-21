Eşref Rüya’nın Gürdal’ı Necip Memili’nin eşinden şahane itiraf! 6. yıla romantik kutlama
Eşref Rüya dizisinde Gürdal karakterini canlandıran oyuncu Necip Memili, evliliklerinin 6. yılında eşi Didem Dayıcıoğlu’nun romantik paylaşımıyla gündeme geldi.
2020 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Asya ile mutluluklarını perçinleyen Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, önceki gün evliliklerinin 6'ncı yıldönümünü kutladı.
Didem Dayıcıoğlu, evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı. Eşiyle olan romantik karesini takipçilerinin beğenisine sunan Dayıcıoğlu, paylaşımına; "Şahane 6 yıl. Teşekkürler sevgilim, her anı kutlamaya değer"notunu düştü.
Necip Memili ise eşinin bu duygusal mesajını kendi sayfasına taşıyarak karşılık verdi. Ünlü çiftin paylaşımını görenler "Mutluluğunuz daim olsun", "Maşallah" yorumlarında bulundu.
İşte o paylaşım...
"Birbirimizi Çok Güzel Seviyoruz"
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de objektiflere takılan ünlü çift, samimi itiraflarıyla dikkat çekmişti.
Didem Dayıcıoğlu, kendisine yöneltilen "Eşinizi kıskanıyor musunuz?" sorusuna, "Kıskanmak demeyelim de biz birbirimizi çok güzel seviyoruz" yanıtını vererek aralarındaki bağın derinliğini ifade etmişti.
"Kıskançlığın Tadı Güzel Olduğu Sürece..."
Eşinin ardından söze dahil olan Necip Memili ise kıskançlık kavramına bakış açısını şu sözlerle özetlemişti: "Kıskançlığın tadı güzel olduğu sürece kalbimizde yeri ayrıdır, o kadar kıskançlık olur"
2020 yılında kızları Asya'nın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanı yaşayan Memili, kariyerindeki başarısını eşi Didem Dayıcıoğlu ile kurduğu huzurlu yuvasıyla taçlandırmaya devam ediyor.
Fotoğraflar: Sosyal medya