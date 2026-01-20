PODCAST CANLI YAYIN

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinden okyanus ötesi mutluluk pozları geldi! Amerika tatiline çıkan ünlü çift, 1 yaşına basan ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in son halini paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören karelere, "Gözümüzün önünde büyüdüler" yorumları yağdı. İşte Tatlıses torunlarının o çok konuşulan tatil kareleri...

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ABD'den paylaştı: İşte ikizlerin son hali

Fenomen Yasemin Şefkatli ve şarkıcı eşi İdo Tatlıses, örnek evliliklerini mutluluk pozlarıyla taçlandırmaya devam ediyor.

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve geçen sene 22 Ocak'ta ikizlerini kucağına alan ünlü çiftin yeni durağı Amerika oldu.

Amerika tatilinden renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şefkatli'nin paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu.

İkizlerin son halini yayımlayan ünlü fenomene yorum ve beğeni yağdı.

Sevimli ikizlerin değişimini gören takipçileri; "Ne kadar büyümüşler", "Gözümüzün önünde büyüdüler" ve "Kocaman adam olmuşlar" şeklinde yorumlarla şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şefkatli ve Tatlıses çiftinin, çocuklarını büyütürken sergiledikleri doğal ve samimi tavırlar hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

