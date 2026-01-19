Demet Akalın ve Blok3 barıştı: 3 tane gül yolladı

Şarkıcı Demet Akalın ile Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın arasında bir süredir devam eden polemik yerini barışa bıraktı. 53 yaşındaki Akalın'ın bir müzik platformundaki listelerle ilgili iddialarının ardından başlayan karşılıklı açıklamalar, ikilinin arasındaki buzların erimesiyle sonuçlandı.

Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın. "ANNEANNEMLE AYNI YAŞTA" ÇIKIŞI Tartışma, Demet Akalın'ın dinleme listeleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından Blok3'ün,"Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" ifadelerini kullanmasıyla tırmanmıştı.