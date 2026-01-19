Demet Akalın ve Blok3 barıştı: 3 tane gül yolladı
"Yaş" ve "manipülasyon" tartışmasıyla birbirine giren Demet Akalın ve rapçi Blok3 arasındaki gerginlik sona erdi. "Utan, saygısız" çıkışıyla gündem olan Akalın, Blok3'ün attığı mesajı açıklayarak barıştıklarını duyurdu. Ünlü şarkıcıdan Sefo'ya gelen gönderme ise dikkat çekti.
Şarkıcı Demet Akalın ile Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın arasında bir süredir devam eden polemik yerini barışa bıraktı. 53 yaşındaki Akalın'ın bir müzik platformundaki listelerle ilgili iddialarının ardından başlayan karşılıklı açıklamalar, ikilinin arasındaki buzların erimesiyle sonuçlandı.
"ANNEANNEMLE AYNI YAŞTA" ÇIKIŞI
Tartışma, Demet Akalın'ın dinleme listeleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından Blok3'ün,"Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" ifadelerini kullanmasıyla tırmanmıştı.
"SAYGISIZ TERBİYESİZ" YANITI
Blok3'ün yaş vurgulu sözlerine sert tepki gösteren Akalın ise, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan." diyerek rapçiye karşılık vermişti.
Magazin gündemini uzun süre meşgul eden bu atışma, karşılıklı mesajlaşmayla son buldu.
ÜÇ GÜLLE GELEN BARIŞ
İkili arasındaki son durumu açıklayan Demet Akalın, "Darıldım, ayıp etti... Daha sonra Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül yolladı" sözleriyle barışın sağlandığını ifade etti.
SEFO'YA GÖNDERME
Kimseyle yarış halinde olmadığını belirten Akalın, bu süreçte kendisine destek vermediğini düşündüğü Sefo'ya da göndermede bulunarak "Arkanda ben varım ablam, korkma"ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Sosyal medya