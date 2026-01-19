Anderson Talisca evleniyor: Yeni bölüm başlıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıllık sevgilisi Carolaine Freitas'a evlilik teklif etti. Sosyal medyadan müjdeli haberi veren çiftin paylaşımına beğeni yağdı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, özel hayatında mutlu bir döneme adım attı. Yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Carolaine Freitas ile hayatını birleştirme kararı aldı.

5 YILLIK AŞKTA YENİ SAYFA

İlişkilerini bir adım ileriye taşıyan ünlü çift, evlilik yolundaki ilk adımı romantik bir teklifle attı. Anderson Talisca, sevgilisi Carolaine Freitas'a evlenme teklifinde bulundu.

Freitas'ın bu teklife "Evet" yanıtını vermesiyle birlikte ikili, mutluluklarını tüm dünyaya ilan etti. Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, romantik kareleriyle takipçilerini heyecanlandırdı.

"SONSUZA KADAR EVET"

Talisca ve Freitas'ın ortak paylaşımında yer alan ifadeler ise duygusal anlar yaşattı. Paylaşımda; "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verilerek bu yeni yolculuk duyuruldu.

Ünlü futbolcunun bu sürpriz hamlesi kısa sürede binlerce beğeni alırken, gönderinin altına hem Türkiye'den hem de Brezilya'dan çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Anderson Talisca ve çocukları.

TALISCA'NIN AŞK GEÇMİŞİ

Hatırlanacağı üzere Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olan başarılı futbolcu, 2018 yılında Ramos ile yollarını ayırmıştı.

Şimdilerde Carolaine Freitas ile yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Talisca'nın düğün tarihi ise merak konusu oldu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

