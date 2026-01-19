Anderson Talisca evleniyor: Yeni bölüm başlıyor!

"SONSUZA KADAR EVET" Talisca ve Freitas'ın ortak paylaşımında yer alan ifadeler ise duygusal anlar yaşattı. Paylaşımda; "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verilerek bu yeni yolculuk duyuruldu.

Ünlü futbolcunun bu sürpriz hamlesi kısa sürede binlerce beğeni alırken, gönderinin altına hem Türkiye'den hem de Brezilya'dan çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Anderson Talisca ve çocukları. TALISCA'NIN AŞK GEÇMİŞİ Hatırlanacağı üzere Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olan başarılı futbolcu, 2018 yılında Ramos ile yollarını ayırmıştı.