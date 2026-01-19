1 yılda 30 kilo birden gitti! Işın Karaca’nın yeni imajı çok konuşuldu
Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı Işın Karaca, disiplinli diyetiyle adeta eridi. Son bir yılda 30 kilo daha vererek 59 kiloya düşen 52 yaşındaki Karaca, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Işın Karaca, son dönemde kariyerinden çok fiziksel değişimiyle konuşuluyor. İstanbul'un kalabalığından kaçarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşen ve burada sakin bir hayat süren 52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkatleri üzerine çekti.
Toplamda 130 kilodan 59 kiloya kadar düşen Karaca'nın son hali ve yeni imajı sosyal medyada büyük ses getirdi.
YENİALBÜM ÖNCESİ YENİ İMAJ
Yeni albüm hazırlıkları içerisinde olan şarkıcının, imaj değişikliğine gittiği pozları sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Karaca'nın, 59 kiloluk son hali ve fit görüntüsü, yeni projeleri öncesinde magazin sayfalarının en çok konuşulan konuları arasına girdi.
İşte Işın Karaca'nın çok konuşulan paylaşımı...
NASIL ZAYIFLADI?
Zayıflama sürecindeki yöntemini daha önce katıldığı bir programda detaylandıran Işın Karaca, başarısının sırrını radikal bir beslenme düzenine bağladı.
Karaca, süreci şu sözlerle anlattı:"Yemiyorum, bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor."
SİGARAYI BIRAKTI
Kilo verme sürecinde sadece beslenme düzenini değiştirmekle kalmayan Karaca, "Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu" dedi.
Fotoğraflar: Sosyal medya