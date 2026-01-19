1 yılda 30 kilo birden gitti! Işın Karaca’nın yeni imajı çok konuşuldu

Karaca'nın, 59 kiloluk son hali ve fit görüntüsü, yeni projeleri öncesinde magazin sayfalarının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İşte Işın Karaca'nın çok konuşulan paylaşımı...

NASIL ZAYIFLADI? Zayıflama sürecindeki yöntemini daha önce katıldığı bir programda detaylandıran Işın Karaca, başarısının sırrını radikal bir beslenme düzenine bağladı.

Karaca, süreci şu sözlerle anlattı:"Yemiyorum, bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor."