Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan'a hastane ziyareti! "En büyük dileğimiz sağlığına kavuşması"
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için uygun donör bekliyor. Bu süreçte sanat dünyasından dostları Özkan'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmıyor. Son olarak ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret etti.
"Geniş Aile" ve "Emret Komutanım" gibi sevilen yapımların başarılı oyuncusu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için bekleyişini sürdürüyor.
ERDAL ÖZYAĞCILAR'DAN ZİYARET
Özkan'ın hastanedeki tedavi süreci devam ederken, sanat dünyasından dostları da desteklerini esirgemiyor. Birçok ünlü isim hastaneye giderek oyuncuya moral verirken, son olarak tiyatro ve sinemanın usta ismi Erdal Özyağcılar, meslektaşını ziyaret etti.
Ziyaretini Instagram hesabından duyuran Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile olan paylaşımına şu notu düştü:
Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki "Vital sign" yerine "Kamera" olacak.
AĞABEYİ DONÖR TESTİNİN OLUMSUZ ÇIKTIĞINI DUYURMUŞTU
Öte yandan bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyi için kendisinin karaciğer donör testinin olumsuz çıktığını duyurdu.
Ağabeyine karaciğer nakli için uygun donör arayışının devam ettiğini ifade eden Umut Özkan, şunları kaydetti:
"Bu hassas süreçte gösterilen her ilgi, her iyi niyet, her paylaşım bizim için son derece kıymetlidir. Özellikle belirtmek isterim ki, abimle geçmişte tiyatro, sinema, dizi ve reklam projelerinde birlikte çalışmış, kamera önü veya kamera arkasında aynı seti, aynı emeği paylaşmış kişilerin donör olması durumunda süreç tıbbi ve idari açıdan çok daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmektedir.
Ortak bir çalışma geçmişinin bulunması bu sürecin birçok aşamasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle başta tiyatro, sinema ve televizyon camiası başta olmak üzere abimle yolu kesişmiş tüm meslektaşlarım ve dostlarımın bu çağrıya destek olmaları, paylaşmaları ve duyurmaları büyük önem taşıyor. Yapılacak her paylaşım bir hayatın tutunmasına vesile olabilir. Desteğiniz, duyarlılığınız için yürekten teşekkür ederiz."