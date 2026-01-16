Seda Sayan’ın "Beni o oynasın" dediği gelini İlayda Alişan’dan ilk cevap geldi!

PODCAST CANLI YAYIN

Seda Sayan’ın, hayat hikayesinin beyazperdeye taşınması ihtimali üzerine yaptığı "Beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Müstakbel kayınvalidesinin bu güven dolu sözlerine, İlayda Alişan’dan yanıt gecikmedi.

Oğulcan Engin ile yaklaşık 2,5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan İlayda Alişan, Seda Sayan'ın kendisine biçtiği "başrol" için yeşil ışık yaktı.

Sayan'ın açıklamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Alişan, şu ifadeleri kullandı:"Keşke oynasam, o kadar çok isterim ki... Seda Hanım gibi bir ismi canlandırmak benim için büyük bir şans olur. Gurur duyarım, onur duyarım"

EVLİLİK YAKIN MI?

2. Sayfa'da yer alan habere göre; açıklamalarıyla sevgilisinin ailesine tamamen ısındığını kanıtlayan ünlü oyuncu, hayranlarının merakla beklediği "Nikah masası ne zaman?" sorusuna da içtenlikle yanıt verdi.

İlişkilerinin gidişatından oldukça memnun olduğunu dile getiren Alişan, evlilik sinyali vermeyi de ihmal etmedi.

Alişan, "Daha 2 buçuk yıl oldu, ben halimden çok memnunum. Şu an ikimiz de çok keyifliyiz. İnşallah hayırlısıysa o da olur"dedi.

GELİN-KAYNANA YAN YANA!

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz ay da oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan İlayda Alişan'ı kendi televizyon programında ağırladı.

Seda Sayan'ın "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun"sözlerine karşı çıkan Alişan, "Hiç öyle değilsiniz bence" dedi.

Oğluna karışmadığını vurgulayan Seda Sayan'ı destekleyen Alişan, "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Ben hepsine şahidim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya

