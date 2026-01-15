Sosyetik sitede yeşil alan vurgunu! Yönetici 1 milyon dolarla kayıplara karıştı

Osman-Zeynep Çarmıklı'dan Nuri-Dicle İpek Öztaşkın'a, Cem-Okşan Mirap'tan Mustafa Sandal'a kadar sosyete ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin oturduğu Ulus 'taki 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi'nde büyük vurgun! Yönetici Ceyhun Baş, sitenin yaklaşık bir milyon dolarıyla sırra kadem basmış! Evet, yanlış okumadınız... Site yönetimi, yanlarındaki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almış.

Ulus Savoy Sitesi

Sabah'tan Bülent Cankurt Savoy Sitesi'ndeki büyük vurgunu yazdı:

Bunun için site yöneticisi Ceyhun Baş, daire sakininden yaklaşık 1 milyon dolar para toplanmış. Ancak, belediyeye yatırmak için topladığı bu paraları ve ayrıca site hesabında biriken paraları alıp ortadan kaybolmuş! Durumu fark eden site sakinleri hemen savcılığa gidip şikayetçi olmuş. Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkartılmış ama aradan 15 gün geçmesine rağmen halen bulunamamış. "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" diyen site sakinleri şimdi Ceyhun Baş'ın yakalanıp paralarını geri almayı umuyor.