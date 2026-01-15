Fatih Ürek’in sağlık durumunda yeni gelişme: Avukatı açıkladı
15 Ekim’den bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Kalbi durduktan sonra hayata döndürülen ünlü sanatçının tedavi sürecindeki son gelişmeyi Ürek’in avukatı açıkladı.
İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de fenalaşan ve tam 20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek, o günden beri yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık ekiplerinin mucizevi müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek hakkında, yeni yılın ilk saatlerinde yayılan asılsız iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
SOSYAL MEDYADA 'KARA' PROPAGANDA!
Kulaktan kulağa hızla yayılan ve bazı platformlarda kontrolsüzce paylaşılan "Fatih Ürek öldü" haberleri, sanatçının sevenlerini yasa boğdu. Ancak gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Menajeri Mert Siliv'in ardından, sessizliğini bozan avukatı ünlü şarkıcının son durumu hakkında açıklamada bulundu.
ÜREK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Fatih Ürek cephesinden gelen son açıklama, umutları yeniden yeşertti. Avukatının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, tedavi sürecinin titizlikle devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir"
20 DAKİKALIK 'SESSİZLİK' SONRASI MÜCADELE
Hatırlanacağı üzere Ürek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan son bilgilendirmede, sanatçının durumunun "kritik" olduğu ve hekimlerin yakın takibinde tutulduğu belirtilmişti.
20 dakika duran bir kalbin ardından verilen bu yaşam mücadelesi, sevenleri tarafından da yakından takip ediliyor. Sevenleri şimdi, "kısmi olumlu" seyreden bu süreçten gelecek tam müjdeli haberi bekliyor.