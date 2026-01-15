Fatih Ürek’in sağlık durumunda yeni gelişme: Avukatı açıkladı

Kaynak: Sosyal medya Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir"

Kaynak: Sosyal medya 20 DAKİKALIK 'SESSİZLİK' SONRASI MÜCADELE Hatırlanacağı üzere Ürek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan son bilgilendirmede, sanatçının durumunun "kritik" olduğu ve hekimlerin yakın takibinde tutulduğu belirtilmişti.