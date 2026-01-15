Ahmet Ertegün’ün New York’taki efsane malikanesi satıldı! Para hayır kurumlarına bağışlanacak
Müzik imparatoru Ahmet Ertegün ve eşi Mica Ertegün’ün New York’taki malikaneleri 29 milyon dolara (1.2 milyar TL) satıldı. Bu paranın büyük bölümünün hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.
Amerikan plak şirketi Atlantic Records'un kurucu ortaklarından merhum Ahmet Ertegün ve iç mimar eşi Mica Ertegün tarafından inşa edilen, New York'un Southampton bölgesinde yer alan sahil kenarındaki malikane, nisan ayında 52 milyon dolara satışa çıktı. Alıcı olmayınca fiyatta 23 milyon dolara kadar indirime gidildi.
1.2 MİLYAR TL'YE SATILDI
Devasa malikane 29 milyon dolara (1.2 milyar TL) satıldı. Alıcının adı açıklanmazken, satışı Sotheby's International Realty gerçekleştirdi.
Ertegün çiftinin Southampton'daki evlerinde ağırladıkları konuklar arasında eski ABD First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis, Andy Warhol, Mick Jagger ve Henry Kissinger vardı.
1990 yılında inşa edilen 11 bin metrekarelik konut, dünyaca ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından Ertegün ailesi için tasarlanmıştı. Malikane ve mülkü bir zamanlar Du Pont ailesine ait olan bir doğa rezervine bakıyor, ayrıca doğrudan okyanus esintileri alan ve gün batımı manzarasına sahip bir konumda bulunuyor. 10 yatak odalı, 14 banyolu evin "yüksek tavanlı, geniş ve ferah odalara" sahip ve mükemmel durumda olduğu belirtiliyor.