Ahmet Ertegün’ün New York’taki efsane malikanesi satıldı! Para hayır kurumlarına bağışlanacak

Ahmet Ertegün'ün New York'taki malikanesi

1990 yılında inşa edilen 11 bin metrekarelik konut, dünyaca ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından Ertegün ailesi için tasarlanmıştı. Malikane ve mülkü bir zamanlar Du Pont ailesine ait olan bir doğa rezervine bakıyor, ayrıca doğrudan okyanus esintileri alan ve gün batımı manzarasına sahip bir konumda bulunuyor. 10 yatak odalı, 14 banyolu evin "yüksek tavanlı, geniş ve ferah odalara" sahip ve mükemmel durumda olduğu belirtiliyor.