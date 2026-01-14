Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında!
İstanbul Beyoğlu’nda bir mekanı "koruma" bahanesiyle haraca bağlamak istediği ve reddedilince dehşet saçtığı iddia edilen oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl 3 ay hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İşte adliye koridorlarını hareketlendiren o davanın perde arkası...
Giriş Tarihi:
Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere bugün adliyeye geldi.